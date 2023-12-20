7連勝！滿貫19分挫永倫　阿懃超遠三分技驚四座

滿貫周四（20日）晚甲一男籃聯賽再顯強勢，憑中鋒蓋帝斯轟35分、23籃板，以88：69力挫永倫，常規賽7戰全勝，下場將於1月2日迎戰康仁福建。

永倫面對賽前6戰全勝的滿貫，首節先由周迎堅包辦頭6分，率先打出6：2，他此節攻入全隊最高8分。不過滿貫亦有中鋒蓋帝斯強攻籃底，單節豪取10分、7籃板，助球隊反超前。另外，滿貫派出吳松峻緊盯泰那，效果亦很理想，令其首節沒有得分。不過泰那仍能利用其牽引力，為射手韓天次、林俊達製造空檔，前者命中45度三分再切入拋投得手，連得5分為永倫收復失地，首節滿貫僅領先19：18。

第2節滿貫以蓋帝斯、惠龍兒「雙塔陣」聯手出擊，永倫雖有泰那單節7分，但內線單靠柏斯一人確實獨力難支，此子雖有8分進帳，但全節只搶得1球防守籃板球。蓋帝斯博得「and 1」後，又走到外線轟入三分球，單節再取10分8籃板。滿貫另有蔡再懃切入得分，更於自己後場罰球線轟入超遠距離壓哨三分，射程距離約有40米，惹來全場譁然，「綠軍」此節打出32：18，以51：36返回更衣室。

滿貫換邊後繼續搶攻，第3節未過一半已領先20分。永倫由泰那和柏斯聯手追分，各取8及10分，泰那此節最後一擊在外線面對夾擊下，轟入壓哨三分球，為「黃金戰士」追至54：65。第4節永倫仍未有起色，最後1分半鐘，滿貫仍有18分領先優勢，雙方收起主力進入垃圾時間，最終滿貫以88：69大勝永倫，取得7連勝。

滿貫中鋒蓋帝斯豪取35分、23籃板，球隊另有李琪轟3記三分球得13分，蔡再懃、惠龍兒各取10分。永倫方面，柏斯26分、13籃板，泰那15分、6籃板、6助攻。