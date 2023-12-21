直播香港東方爭強戰飛馬　朱梓鎔倒戈：學習拆解「棋局」

甲一男籃聯賽周四（21日）頭場戲碼由「全勝軍」香港東方大戰建龍飛馬，今場東方前鋒朱梓鎔將倒戈出擊，協助球隊爭取8連勝。東方能否保住不敗身到1月迎戰滿貫，球迷拭目以待！（on.cc東網及港台電視32周四晚上7時直播）

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香港東方上場憑中鋒麥洛連取得21分16籃板，以42分大勝南青，聯賽暫時7戰全勝。東方此仗僅麥洛連和卜聿揚兩人得分上雙，但其實團隊防守更加關鍵，他們成功將對手命中率壓至24％，這亦是今季第4場將對手得分降至60分以下的比賽。

早前扭傷足踝的東方後衞徐遠征此戰復出，上陣10分鐘取得6分2籃板2助攻，另一得分點梁嘉顯因鼻骨受傷而要戴面罩上陣，上場取得5分、5助攻。至於另一傷兵基拔雖已復操，但暫未有復出時間表。

香港東方今場將迎來建龍飛馬，後者周二（19日）以75：96不敵漢友，錄得4連敗。這將是東方前鋒朱梓鎔的倒戈戰，他直言心情複雜，不過他將會全力表現自己，為東方爭取勝利：「心情有點複雜，我和大部份隊友感情都幾深厚，大家都由甲二升上甲一，一起捱過疫情3年有多。今次就好似見返舊朋友一樣，好多說話想講，感覺像回家一樣。不過，今場首要目標是遵從教練指令、球隊規則，盡全力表現最好的自己，另外我亦想讓舊隊友見到自己的進步，想『威返次』，像以前練波一樣有種良性競爭！」

首次加入職業隊的朱梓鎔已漸漸適應球隊體系，但認為自己仍有很大進步空間：「今季表現暫時中規中矩，好的方面，我覺得自己愈來愈適應前4球隊的強度和節奏，執行性和把推力都提升不少。不過，防守專注度、場內觀察力等仍然有很大的不足， 好多時不是體能上應付不到，而是精神不夠集中，未掌握到細節位。另外，教練每場都會詳細研究對手，令我大開眼界，原來籃球好像捉棋一樣，鬥智鬥力，這亦是我需要學習的地方。」

甲一賽程：

日期：12月21日（星期四）

地點：灣仔修頓場館

時間：

7：00pm 香港東方 對 建龍飛馬；

8：40pm 崇德飛鷹 對 南青

門票：60元，長者學生優惠票：40元