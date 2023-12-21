ATP網賽時隔21年重臨香港　送讀者免費波飛

【營業資訊】睽違21年後，ATP巡迴賽再次重臨香港！「中銀香港網球公開賽2024」將於2023年12月31日至2024年1月7日假維多利亞公園網球主場舉行，一眾網壇巨星將使出渾身解數爭逐73萬美元的總獎金及冠軍殊榮。現為東網讀者送上免費波飛，只要答中問題就有機會贏得門票，直擊賽事！

近年迅速冒起的香港網球精英黃澤林（Coleman Wong）將連同中國內地網球新星商竣程，共同見證這項ATP網球巡迴賽強勢回歸香港賽站，而香港另一位新星王康傑則獲得大會給予「外咭」，以爭逐單打外圍賽，試圖以主場之利爭取突破成績。

今屆賽事眾星雲集，世界排名第5位的盧比利夫（Andrey Rublev）及世界排名第15位的卡真洛夫（Karen Khachanov）已落實參賽，而世界排名第16位的迪亞科爾（Frances Tiafoe），亦連同2014美國網球公開賽單打冠軍施歷（Marin Cilic）及世界排名頭50位的美國球手麥當奴（Mackenzie McDonald）等世界級男子網球手也加入戰團，期望能搶先在新賽季爭頭彩。

值得一提是賽會設有網球同樂區，今年更移師到維園草地舉行，屆時長達一星期的連串精彩活動，適合任何年齡層的你和妳，場內設有迷你網球場、網球互動遊戲、多個與網球有關的攤位及球星簽名活動等等，快約親朋好友齊來享受這股網球熱！

玩遊戲請你睇好波!

獎品：「中銀香港網球公開賽2024」2024年1月2日銀色門票一套 (2張)

名額:15個

遊戲日期:12月21日 上午9時至下午6時