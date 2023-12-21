老將起孖救駕　巴塞贏得肉酸

周四(21日)凌晨西甲，巴塞隆拿主場對包尾球隊艾美利亞，竟然陷入苦戰，幸好老將沙治羅拔圖突然大發神威，效力一隊以來首次梅開二度，協助巴塞隆拿以3比2險勝對手，以呢支上季冠軍嘅疲弱表現，恐怕衞冕機會唔樂觀。

賽前巴塞隆拿已經連續3場比賽不勝，今仗遇上魚腩球隊艾美利亞，都要踢到33分鐘透過1次角球攻勢，由拉芬夏比洛尼近門補射入網，先至打開紀錄，但僅過8分鐘就被艾美利亞前鋒巴迪斯達奧單刀射入扳平。

換邊之後，巴塞又利用角球攻勢入波，拉芬夏比洛尼左路開出角球，由隊長沙治羅拔圖頂入，但之後門將恩拿基彭拿接波甩手「送禮」，艾美利亞中堅艾加干沙利斯把握機會射入扳平2比2。

戰至83分鐘，羅拔利雲度夫斯基作出妙傳，沙治羅拔圖射成3比2絕殺對手，呢位31歲西班牙中場一向甚少入波，效力巴塞青軍時只曾1次梅開二度，踢咗巴塞一隊13年，直至今場先至再次起孖，可以話係「奇景」。

巴塞隆拿雖然贏波，但表現備受批評，特別係防守非常脆弱，今季踢18場西甲已失21球，仲多過上季聯賽總失球數字，如果教練沙維無法堵塞防線漏洞問題，恐怕下次未必咁好彩可以贏波。