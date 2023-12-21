希斯基：水手無懼獅吼 勢「大」追捕

雙方進入今場賽事前近況狀態都相當好，布里斯班獅吼最近的成績不俗，中岸水手近期亦入波頻頻，所以我們應該會看到一場娛樂性十足的比賽。

布里斯班獅吼上仗作客面對西部聯雖然先開紀錄，但於比賽末段連失兩球，最終反勝為敗。不過，他們再對上4場聯賽聯賽卻保持不敗，近況算是不俗。

在比賽最後階段失球而導致輸波，有可能會為他們帶來負面的心理影響。然而，今仗他們主場出擊，加上最近的成績不錯，我預期他們可以交出反彈表現。

由艾德列領軍的防線今仗將需要整場比賽都要打醒十二分精神才可，特別是面對最近輕輕鬆鬆便可取得入球的中岸水手，其中其射手安祖托利斯上場對賽墨爾本城更加大演帽子戲法。

中岸水手進攻時經常利用兩翼側擊不斷向禁區內作出傳中球，多支球隊都未能阻擋他們將皮球送到入禁區內。

如果獅吼能夠截斷對手向馬高杜里奧作出供應，那麼他們就有很大機會，可以阻擋最近入球停不了的客軍水手。同時，他們亦需要好好看管翼鋒安祖托利斯，上仗他攻入3球後，信心爆棚。

我認為布里斯班獅吼主場出擊，將希望可以從上仗的敗仗中重返勝軌，但由於中岸水手進攻火力十足，對方難以作出招架，所以我預計今仗最終雙方會打成平手。