坦哈格知錯了　想簽久保建英取代安東尼

曼聯領隊坦哈格上年夏天豪花8,500萬鎊(約8.38億港元)收購昔日阿積士愛將安東尼馬菲奧斯，但呢位巴西國腳表現強差人意，要求棄用佢嘅聲音此起彼落。根據英國《太陽報》爆料，坦哈格準備「大義滅親」，收購皇家蘇斯達中場久保建英，取代安東尼馬菲奧斯。

安東尼馬菲奧斯身為翼鋒，但為曼聯上陣62次僅入8球及3次助攻，今季踢18場更加未入波，連「契爺」坦哈格都失去耐性，希望簽入進攻球員代替佢，並睇中久保建英。據悉曼聯今季最少已經7次派出球探觀察呢位22歲日本國腳表現，並感到滿意。

久保建英可以勝任進攻中場同翼鋒，效力皇馬期間被外借去馬略卡、維拉利爾、基達菲等球隊，上年夏天正式轉投皇家蘇斯達之後，表現大熟大勇，上陣67場入15球及13次助攻，包括今季西甲踢16場有6球進帳，並協助球隊打入歐聯16強。

拿玻里曾經開出2,600萬鎊(約2.56億港元)收購久保建英，但被皇家蘇斯達拒絕，呢支西甲球隊要求4,300萬鎊(約4.24億港元)轉會費，曼聯想獲得呢位猛將加盟，絕對唔慳得。值得一提，曼聯曾於2012年簽入日本名將香川真司，但僅效力2季就離隊重返多蒙特。