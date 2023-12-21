港超聯　為VAR使用作檢討　張炎有：覆檢時間要縮短

今季港超首次引入視像助理裁判系統（VAR）已超過3個月，足總裁判總監張炎有周四（21日）於足總舉行今季首次回顧座談會，公布VAR在港超實行至今的一系列數據，並為包括傑志對冠忠南區聯賽期間出現的爭議場面解畫，希望消除對VAR的誤解。張炎有強調不存在偏袒強隊的情況，並認為減少承認在縮短覆檢時間等方面有待改善，但要以確保判決準繩度為先。

根據會上公布的一系列數據，自9月初深水埗對均業北區的聯賽賽事，首次使用視像助理裁判系統，今季港超已有35場各項賽事有採用VAR，其中16次介入中，有13次成功推翻場上球證判決。VAR實行超過3個月期間爭議場面不斷，其中上月底傑志與冠忠南區的港超賽事，尾段南區職球員一度因川瀨浩太入球被推翻而感不滿，賽後南區更於官方社交平台發表聲明，質疑VAR與球證存在溝通程序問題。

張炎有於會上透過影片重播，展示包括該場聯賽等賽事的VAR使用及判決過程，他指出球證黃偉倫在入球後，已判罰川瀨浩太頂頭槌前有手部推人動作，及後見到旁證舉旗示意杜馬思越位，因此再改判越位在先，經過VAR覆檢確認杜馬思不存在越位，亦未有推翻川瀨浩太推人的判決。對於判罰過程張炎有表示：「外界可能對我哋有誤解，認為係唔係VAR有提水，但VAR房同場上球證嘅溝通，過程跟足使用程序去做，而所有決定都係場區球證所做。」張炎有否認有偏袒強隊：「VAR出咗之後，都有好多對傑志及理文不利嘅判決，睇唔到有偏幫某隊嘅情況。」

張炎有續指VAR當時需要對3個事件進行覆檢，因此過程需時超過4分鐘，而根據數據統計，今季VAR場上及VAR房覆檢，分別所需時間為2分31秒及2分16秒，均高於2022年世盃的平均時間（1分21秒），張炎有承認有改善空間：「溝通上要再快啲，但國際足協指引都提到，準確性係比時間更重要。」

他表示若果球證覺得有需要，可以主動到場邊翻看回放，但認為除非有明顯錯誤，否則VAR甚少主動向球證提出相關要求：「英超都有好多最後時刻嘅爭議場面，但球證都未必會到場邊睇，如果睇完又冇改判，觀眾嘅期望可能會有好大落差。」張炎有續指事件過後已與國際足協溝通，希望找出更好的處理方法，並表示裁判部亦有就事件作檢討：「會鼓勵場上球證同球隊溝通，等球隊知道球證做緊乜，消除對VAR嘅誤解。」