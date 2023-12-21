香港東方8連勝　下場大戰滿貫爭常規賽冠軍

香港東方周四（21日）於修頓場館出戰今季第8場比賽，最終憑麥洛22分15籃板，以85：48大勝建龍飛馬，豪取8連勝，明年1月9日將大戰同樣全勝的滿貫，爭奪常規賽冠軍。

賽前7戰全勝的香港東方今場有徐遠成和基拔因傷缺陣，不過後備兵源充足，今場未受太大挑戰。首節東方射手梁嘉顯手感火燙連轟3球三分球，加上中鋒麥洛連單節取10分，帶領香港東方以28：9大幅領先。

第2節香港東方換入蘇利文和迪維拉，建龍飛馬積極追分，張馳岳快攻上籃，之後亦有馮嘉豪命中2球三分球，周健宏亦有7分進帳，為建龍飛馬追至落後11分，香港東方半場領先41：28。

建龍飛馬過往靠外援中鋒亞理主力得分，換邊後他面對卜聿揚和麥洛連夾擊，全節1分未得，更被卜聿揚連續兩次封阻。此節東方射手蘇利文取得8分，陳兆榮和麥洛連亦轟三分球，協助東方繼續以61：34領先。

第4節麥洛連、朱梓鎔和張延隆接連命中三分球，建龍飛馬陷入苦戰，東方一度拉開至38分差距。即使亞理入樽為建龍飛馬振士氣，但形勢依然一面倒，卜聿揚「and 1」鎖定勝局，最終香港東方以85：48取得8連勝。

今場香港東方4人得分上雙，麥洛連22分15籃板，梁嘉顯4球三分球得14分。建龍飛馬只得亞理雙位數得分，10分14籃板。

聖誕期間繼續練兵 嘉顯:只放一日假

香港東方常規賽至今保持全勝，梁嘉顯表示：「球隊正於正確軌道，進攻和防守都愈來愈順暢，大家磨合得很好，下場對滿貫會保持信心，球隊於聖誕期間只放一日假，積極備戰。」早前7月於港隊集訓鼻骨受傷的「嘉顯」透露，近期再於球隊訓練時鼻骨折斷，需要做第2次手術，而完季後更要再動刀，屆時預計需休息一個月。