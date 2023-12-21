崇德飛鷹開齋　許烜行張國銓合攻37分挫南青

香港甲一籃球聯賽周四（21日）尾場爆發下游大戰，最終崇德飛鷹憑許烜行攻入全隊最高19分，張國銓添上18分，以76：64擊敗南青，取得本季聯賽首場勝利。

上場因病缺陣的奧斯汀，是役繼續作壁上觀，呂銘彥則先列後備。馬港燊首節甫開始，就於籃底放入兩分，再搏得「and 1」，飛鷹領先6：5，之後南青有司徒偉傑射入3分球，李瑜豐上籃得手，區浩軒本節末段射入中距離，南青反超16：13完第1節。

關雋陶第2節開局突然發力，連取4分，林凱光兩罰中一，何倚楊快攻再添兩分，加上飛鷹外圍手感沒有太大改善，令南青領先26：17。隨後許烜行於外線建功，嘗試助球隊追近，但南青仍以34：30領先完半場。

飛鷹換邊後急起直追，余嘉寶一條龍快攻上籃，楊文綱射入3分球，飛鷹以39：38反超。其後許烜行快攻「and 1」，兩隊繼續在1至2分差距拉鋸。飛鷹此節尾段打算趁南青失誤增多拉開差距，李東坤接應張國銓傳送，3分線外得手，飛鷹反超54：49進入第4節。

南青的蕭俊傑剷籃得分，一度追至僅落後1分，但許烜行射入中距離，胡兆智再取得「and 1」穩住比數。南青嘗試縮窄差距，惟始終無法追平，許烜行3罰全中，拉開6分優勢，許烜行繼續發威，面對司徒偉傑防守仍上籃得手，飛鷹最後約2分鐘領先69：59，南青尾段無力回天，飛鷹贏76：64完場。

是役飛鷹以許烜行攻入19分為全隊最高，張國銓有18分進帳，後備的余嘉寶射入14分；至於南青，林凱光取得全場最高22分，包括3分球6投3中，不過第2得分點已數到射入10分的何倚楊，火力不足令南青埋下輸波伏線。

許烜行下半場攻入13分，其中在第4節屢次在關鍵時刻得分，助飛鷹拉開比數收下勝利，但他賽後謙稱自己碰巧手感發燙，繼而嘗試接管比賽：「該段時間突然Hot Hand，令自己有信心打擋拆取分，因此這場勝利帶點幸運成分。」

他透露自己以外借形式從香港金牛為飛鷹助拳，協助飛鷹護級後將會回歸金牛，他表示經過1年NBL洗禮後，表現有所進步：「內地球員打比賽的節奏較香港聯賽快，使我閱讀球賽能力有所提升，因此今次回歸甲一賽場後，發揮較得心應手，不會容易在賽事中失去節奏。」

甲一男籃聯賽形勢（截至12月21日)

球隊 賽 勝 負 積分 (餘下對賽球隊)

香港東方 8 8 0 16 (滿貫)

滿貫 7 7 0 14 (康仁福建、香港東方)

南華 8 5 3 13 (建龍飛馬)

永倫 7 5 2 12 (崇德飛鷹、晉裕)

康仁福建 7 4 3 11 (滿貫、漢友)

漢友 7 3 4 10 (康仁福建、晉裕)

晉裕 7 3 4 10 (漢友、永倫)

南青 9 1 8 10

建龍飛馬 8 1 7 9 (南華)

崇德飛鷹 8 1 7 9 (永倫)

註:

贏波獲2分，落敗獲1分

常規賽前6名晉級，前2名直接入季後賽4強，第3至6名進行附加賽爭逐餘下兩個4強席位