皇馬絕殺艾拉維斯　戲劇性做聖誕冠軍

周五(22日)凌晨西甲賽事，皇家馬德里作客10人應戰下，憑盧卡斯華斯基斯喺補時2分鐘「絕殺」，1比0險勝艾拉維斯，而且因為基羅納和波失分，戲劇性喺2023年最後一戰反壓對手登上榜首。皇馬教練安察洛堤賽後指今季西甲競逐激烈，5支球隊有力爭霸。

皇馬近期大鬧中堅荒，今仗由僅餘2名正規中堅魯迪格同拿祖費南迪斯擔正，上半場久攻不下，54分鐘更有拿祖費南迪斯粗野攔截食紅牌。10人應戰嘅皇馬仍然佔上風，結果等到92分鐘，盧卡斯華斯基斯接應角球頭槌頂入，為皇馬贏1比0拎到寶貴3分。

原本榜首嘅基羅納，喺較早開波嘅賽事作客被貝迪斯逼和1比1。喺同得45分鐘情況下，皇馬憑較佳得失球重登榜首，以「1哥」身份過聖誕同新年。安察洛堤賽後表示：「我睇咗基羅納場波，佢哋好有質素，作客打和貝迪斯唔容易，佢哋唔使踢歐洲賽，相信會爭冠爭到最後，同巴塞隆拿、馬體會一樣；仲有要留意埋畢爾包，佢哋同樣好出色。」

皇馬下場聯賽會係明年1月4日對馬略卡，不過拿祖費南迪斯至少停賽2場下，球隊只剩魯迪格一個中堅，佢哋今仗用曹亞文尼頂上，安察洛堤證實會繼續用呢個緊急安排：「曹亞文尼可能會好嬲，但佢係個好出色嘅中堅，引球出擊能力冇幾多人擁有，而且熟悉戰術，皇馬好幸運有呢個球員。」