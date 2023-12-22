豪門割席歐超聯2.0　皇馬巴塞「2隊盛事」

喺2021年搞到滿城風雨嘅歐超聯計劃，48小時極速「難產」後，歐洲法院周四(21日)裁定，國際足協(FIFA)同歐洲足協(UEFA)冇權阻止歐超聯誕生。裁決公布後，歐超聯搞手A22體育公司隨即宣布，推出一個由64支球隊參加嘅「歐超聯2.0」，不過曼聯、拜仁慕尼黑等豪門已搶先割席。

歐超聯喺2021年由皇馬會長皮里茲推動，雖然曾一度獲英超Big6等同意參賽，但計劃推出唔夠2日，就因為球迷同各地賽會強烈反對而告吹，只剩皇家馬德里、巴塞隆拿同祖雲達斯3隊仍未退出。隨住歐洲法院判定FIFA同UEFA制裁歐超聯嘅做法違反歐盟法規，A22立即推出全新歐超聯賽制。

歐超聯2.0會有64隊參加，分為最高級嘅星聯賽(16隊)、金聯賽(16隊)同藍聯賽(32隊)，而且唔會有永久會員，亦設立升降班制度，確保所有歐洲球隊都有機會參賽。A22更宣布賽事會喺網上免費畀全球球迷收睇，希望打埋「民意牌」爭取公眾支持。

不過，歐超聯2.0計劃公布後，曼聯、曼城、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、馬德里體育會等都發聲明反對，表明唔會參加，UEFA主席施費林亦「定過抬油」，寸爆皇馬同巴塞：「佢哋可以隨便建立新賽事，我祝佢哋成功舉辦1個得2隊參加嘅盛事，我唔肯定佢哋知唔知自己做緊乜，但足球係唔會被出賣。」