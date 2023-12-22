跳繩隊泰國大豐收　蘇泳而成港隊獎牌王

中國香港跳繩代表隊傳來喜訊，日前在泰國舉行的皇后盃泰國國際跳繩公開賽中取得了驕人的成績。經過兩天激戰後，隊長蘇泳而先在個人花式項目以22.67分奪冠，其後再夥拍隊友洪梓釗、林山、李嘉華於四人同步花式以8.38分，以些微分數力壓強隊南韓的7.89分再下一城，連同其餘速度及花式項目，於各項賽事奪得4金1銀3銅，成為港隊「獎牌王」。

蘇泳而賽後對取得優異成績感到滿意，得益於上月美國及廣州集訓取得成效，另外，這次

亦是蘇泳而與隊友洪梓釗自2018年挪威世錦賽後再次合作參賽，洪梓釗過往比賽都以些微積分與金牌擦身而過，賽後洪梓釗感謝隊友的支持，讓他終於一嚐金牌的滋味。

男子組方面，同樣剛於美國集訓回港的何鍵熹，先以30秒107跳奪得1X30速度賽冠軍，其後再包攬2X30接力冠軍、4X30接力冠軍，繼2022年後再次實現單人繩速度賽大滿貫。連同於耐力賽及交互繩項目取得兩名銅牌，最後以3金2銅完成今屆賽事。

另一位運動員戚本熹於1X30速度賽以30秒104跳獲得銀牌，但在4X30接力賽跳出一次 30秒108跳（雙腳合計216）的今屆賽事最佳成績協助港隊奪得金牌。其後在男子個人花式再增添1面金牌，總成績奪得3金2銀1銅。

今屆賽事港隊奪15金18銀19銅，獎牌數字比上屆多了一倍，並且奪得1X30速度賽、4X30接力賽、以及三重跳耐力賽合共3項賽事的團體總冠軍，成績令人鼓舞。領隊梁健璋表示：成功得益於長期以來對青訓的重視和培訓投入。跳繩聯會一直致力於推廣和發展跳繩運動，在選手的技術培訓和競技水平提升方面取得了長足進展。同時，今次共14位隊員是來自「華永跳繩及德育推廣計劃」的地區青訓隊員，喜見此推廣計劃在踏入第三年後看到鼓舞的成果。