《福布斯》公布2023年體壇富婆　谷愛凌輸少少

《福布斯》公布2023年全球女運動員收入榜，網球世界「一姐」的波蘭球星施華德成為今年度的體壇富婆，而中國滑雪美女谷愛凌於場外收入驚人，一年袋走逾2千萬美。

在本年度的《福布斯》女運動員收入榜，單是前10位已有9人是網球員，可想而知網球已是女運動員最容易搵錢的運動項目，「世一」施華德在場內的獎金及場外收入，分別是990萬美元及1400萬美元，全年總收入2390萬美元，收入冠絕全球女將，而被視為「細威」接班入的19歲美國人氣球手歌莉嘉芙，則分別有670萬及1500萬場內場外的收入，位列第3；近年狀態低迷的英國美少女華度卡奴，雖然今年比賽不多，僅得20萬的收入，但她場外的廣告贊助不絕，袋走1600萬美元，在排名榜位列第4。

至於中國的自由式滑雪名將谷愛凌，乘着去年冬奧「雙金」的優勢，成為了不少品牌的竉兒，年度收入達2200萬美元，是場外最搵錢的女運動員，連同她在比賽的獎金，在收入排名榜僅落敗施華德，位列次席。

此外，值得一提是即將復出網壇的日本球星大坂直美，雖然過去一年因懷孕在比賽上零收入，但場外仍有1500萬美元的進帳，她回歸球壇後相信收入更豐厚。

《福布斯》體壇富婆排名榜:(只列焦點)

排名 運動員(項目) 場內+場外收入(美元)

1.施華德 (網球) 990萬+1400萬

2.谷愛凌 (自由式滑雪) 10萬+2200萬

3.歌莉嘉芙(網球) 670萬+1500萬

4.華杜卡奴(網球) 20萬+1600萬

5.大坂直美(網球) 0萬+1500萬

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8.V威廉絲(網球) 20萬+1200萬

11.歌達(高爾夫球) 170萬+650萬

11.韋冰露(足球) 70萬+750萬

14.摩根 (足球) 80萬+700萬

15.鄭欽文(網球) 170萬+550萬

16.比莉絲(體操) 10萬+700萬

16.維嘉達(羽毛球) 10萬+700萬