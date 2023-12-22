體育舞蹈亞錦賽　港隊主場穿金戴銀

一連兩天假灣仔伊利沙伯體育館舉行的「DSA亞洲體育舞蹈專項錦標賽-香港2023」結束，港隊繼「夫妻檔」譚永森、Anastasia Novikova在首天奪金後，「兄妹檔」廖啟森、廖雲軒以及年青組合Egor Nikolaev、李悅琛，亦為香港增添1銀2銅，港隊在今屆亞錦專項賽共奪得1金1銀2銅。

香港「夫妻檔」譚永森、Anastasia Novikova在「森巴舞」以超班的姿態躋身決賽，繼而表現更加得心應手，憑世界級水平的技術、流暢的演譯以及夫妻間的默契，在四項評審準則，包括技術質量、音樂律動、合作技巧及編舞演譯，都獲裁判一致高分，最終以35.250分奪得冠軍，亞軍是32.550分的南韓組合Hwang Yousung/Jung Eunji，季軍是30.750分的澳門組合謝天佑/林雅雯。

次天賽事的港隊焦點落在前世界排名第一（十項全能）的廖氏兄妹身上，他們參加了「探戈」及「維也納華爾茲」，二人率先在「探戈」亮相，妹妹在決賽換上一套以白色為底色的賽裙，十分耀眼，在六人的決賽中，港隊排第三登場，因疫情濶別伊館長達四年後再次踏上這個標誌性的場館，他們一出場已獲場內觀眾拍掌歡迎，之後隨著優美旋律盡情表現自己，最終以33.500分奪得銀牌，只以些微分數不敵獲33.850分的中國組合謝子昂、邵雅雯。

兄妹倆在賽後休息不足15分鐘，又隨即再登場出戰「維也納華爾茲」，他們曾於2019年台灣舉行的亞錦賽奪得此賽項的金牌，在被寄予厚望下承受著不少壓力，終以33.250分奪得一面銅牌，中國同一組合謝子昂、邵雅雯以34.550高分奪冠，亞軍是獲33.300分的哈薩克組合Maxim Zhilenkov、Alua Kargabayeva。

至於為港參加「華爾茲」的兩位「千禧」代表Egor Nikolaev及李悅琛，他們在今年初才開始合作，但已在世界排名榜位列第42位，現時長駐斯洛文尼亞訓練，周四的「DSA亞洲體育舞蹈專項錦標賽 - 香港2023」是二人第一次參加，李悅琛高䠷的身形加上黃色舞裙，十分搶鏡，隨著音樂翩翩起舞，以33.400分奪得銅牌，中國的吳宏博、陸婉瑩以35.150分奪冠，亞軍是33.700分、來自哈薩克的Kirill Novikov、Yaroslava Kuznetsova。

賽後，二人對第一次參加亞錦賽就能踏上頒獎台感到開心，年僅20歲的李悅琛表示：「我們當然希望能有更好的成績，但我們仍年輕，又是第一次一齊參加亞錦賽，加上在香港主場拿到獎牌都很開心，相信這面銅牌會更激勵我們要更加努力練習，下次爭取更好成績。」

港隊今次主場出戰共奪得1金1銀2銅共四面獎牌，中國香港體育舞蹈總會主席葉賜偉表示：「這兩天看到我們香港運動員在主場所承受的壓力比他們在海外比賽大得多，所以有部份選手表現未如理想，希望他們日後加強心理質素，相信未來會有更多獎牌。」