希亞路：哥帥將帶領藍月首奪世冠盃

歐聯冠軍跟南美自由盃冠軍的對碰，一直以來都是一場大戰。毫無疑問，來自南美的巴甲勁旅富明尼斯將會視今仗為年度最重要的賽事。儘管曼城賽前被睇高一線，不過他們在最近的大賽中都未能踢出本身的最佳水平，因此，我感到這將會給予富明尼斯一些希望。

由於謝利美杜古料因傷缺陣，故我認為這將令到基亞利殊有機會在領隊哥迪奧拿面前留下好印象。基亞利殊最近入球頻頻，而且又能於左路製造出很多威脅，所以他將希望可以在這個大舞台交出好表現。

菲爾科頓及貝拿度施華將會嘗試於中前場為隊友穿針引線，我相信這可以為富明尼斯帶來問題。至於中場中路的洛迪卡斯簡迪，其演出相當關鍵，如果他正選上陣的話，曼城的實力亦有所增強。

富明尼斯在4強以2:0擊敗非洲冠軍艾阿里，這場勝仗亦將推動他們在挑戰歐洲盟主，繼續交出好表現。隊長馬些路之前協助皇家馬德里4次奪得世冠盃冠軍，其豐富的經驗及於左路的攻守能力，將會是富明尼斯爭勝的重要武器。

同時，大家亦要留意巴西國家隊的新星安德利，跟洛迪卡斯簡迪一樣，他都是一位於中場中路的傳球好手，兼且攔截強勁以及能夠控制比賽節奏，所以他們兩位球員的大鬥法將會相當有趣。

阿根廷老牌前鋒謝文卡奴是一位多產的射手，所以如果陣中的艾里阿斯及甘素等隊友能夠為他創造到機會的話，他將可於曼城門前產生巨大威脅。

然而，我認為曼城的實力及質素始終比富明尼斯高，故此，最終哥迪奧拿將可帶領藍月亮首次奪冠，並且取得他個人在這項賽事的第4面冠軍獎牌。