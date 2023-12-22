賽馬會菁英盃　標準流浪傑志駁火搶分

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「賽馬會菁英盃」今日同時不同地，上演兩場B組賽事，其中標準流浪於旺角大球場硬撼傑志。流浪上場力挫理文，隊內士氣大振，必乘勇望再下一城；「藍鳥」近況亦銳，各項賽事已錄得3連勝，為爭出線遇強敵不會留手。雙方首循環碰頭流浪僅勝3比2，相信今場繼續緊湊，勝負難料。（on.cc東網周六下午3時起按次收費直播）

標準流浪上場「賽馬會菁英盃」與理文合演入球騷，結果險勝4比3，目前分組賽兩戰全勝排榜首。總監李輝立（Philip）直言勝仗令球員信心大增，但此刻談出線仍言之尚早。對手傑志是役雖然陣容不整，惟Philip指球隊後場同樣人腳不足，笑言難以佔優：「我哋馬相訓同李毅凱都唔喺到，朴鍾範胸骨裂咗仲未好番，加埋盧均宜停賽，後面真係冇乜選擇，呢幾場都係靠捱，希望和到波。」好消息是射手基奧雲尼已經傷愈，可望隨時候命，令球隊前線調動更靈活。

法蘭度望再幫球隊入波

後衞法蘭度上場才屬今季第二次上陣，即攻入一球協助球隊力挫理文，他坦言這記入球相當重要，不忘感謝上帝的眷顧。隨着年記增長，法蘭度指對比賽的渴求有所變化，但強調今仗面對傑志仍會全力以赴：「我已經36歲，唔介意較少上陣時間。當然我嘅存在意義就係幫助球隊，只要教練需要，我一定會盡力貢獻，希望呢場繼續有波入。」

傑志日前剛與港隊「拍跳」並以2比1獲勝，暫代主教練金東進（Kim）認為即使有8名球員因參與港隊集訓再次缺陣，對球隊影響亦不大：「就算冇咗幾位主力，但踢法唔會有咩大變化，早前友賽對住港隊，我哋發揮得唔錯，加上今場『菁英盃』都係派年輕球員上陣為主，希望可以延續贏波走勢。」不過Kim調強流浪首循環屬獲勝一方，加上剛擊敗強敵理文，預期今場會相當難踢。

袁振謙期待同趙正宇交手

U22中場袁振謙（Jason）直指流浪是一支好球隊，近年兩隊多番交手，比數同樣「咬得好緊」，今場需要多加留意對手的防守反擊。此外Jason特別期待與流浪小將趙正宇再次較量：「之前學界4強輸咗畀男拔，點都會唔開心，尤其『阿宇』個場踢得好好，今次返到球會以另一個身份對決，希望踢場好波，目標擊敗佢哋。」

標準流浪 4–3-3

13陳冠燊

17龍梓軒 33法蘭度 4金旻奎 19姚浩明

10林嘉緯 5林遼太 44神田夢實

21伊巴謙 7劉智樂 22陳耀祖

傑志 4-3-3

91石皓心

28鄭展龍 74甘智健 26羅素 77費蘭度

32袁振謙 4查理史葛 10基爾頓

8伊高沙托尼 27迪美路夫 7明加索夫