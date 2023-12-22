賽馬會菁英盃　理文人腳唔整　晉峰望偷雞

周六「賽馬會菁英盃」另一場B組賽事，晉峰於九龍灣公園挑戰理文。賽前被看低一線的「粉紅兵團」，希望趁對手人腳不整炮製驚喜，「黃黑軍團」作為上季決賽分子，同樣力爭打開今季賽事勝利之門，戰果隨時出人意表。（周六下午3時開賽）

晉峰剛於「足總盃」8強出局，總教練何信賢承認表現未如理想，又稱部分球員在場上顯得緊張，太易失去控球權，希望他們能加快成長。理文上場於分組賽落敗，「何Sir」指對手近期略見疲態，加上黃威等港隊成員缺陣，或能縮窄雙方差距，但對首次在九龍灣公園作賽感擔憂：「呢個場好易受傷，球員踢落點可能有避忌，草地彈性同球場尺寸又要時間適應，對組織都有影響。」陣容方面，文智星傷愈可望復出。

曾昭達：想出線冇得再失分

理文上輪以3比4僅負標準流浪，今季「菁英盃」3戰仍未打開勝秉門，今日再於九龍灣公園出擊，主教練曾昭達直指仿真草球場難免影響發揮，但強調不是表現欠佳的藉口，他希望球員避免受傷之餘，也要清楚今場的重要性：「我哋如果想出線，今場冇得再失分，希望踢得再主動啲。」黃威、艾華頓、徐宏傑、胡晉銘及張憙延要隨港隊操練，是役無緣出戰，好消息是黃俊皓有望復出。