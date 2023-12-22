決戰富明尼斯　曼城搶盃「細」在必行

世冠盃決賽上演最佳戲碼，英超豪門曼城對巴西勁旅富明尼斯，嚟到爭冠終極一戰，雙方肯定額外謹慎，避免輸波功虧一簣。歐聯盟主曼城整體實力佔優，但缺少射手艾寧夏蘭特，難免削弱攻力，未必佔到太大優勢。睇番歐洲球隊近6次世冠盃決賽對南美洲球隊，法定時間有5次總入球開出2球或以下，寧願博中位數2.5球嘅入球細。（ViuTV 99台周六凌晨2時直播）

今屆世冠盃喺沙特阿拉伯舉行，歐洲球隊已經連續10屆奪得冠軍，「4冠王」曼城牌面上秤先，但「藍月亮」近期狀態走下坡，近6場英超僅1勝。屋漏偏逢連夜雨，射手艾寧夏蘭特及踢法極具侵略性嘅翼鋒謝利美杜古，都有傷在身，無緣今場大戰。領隊哥迪奧拿上仗4強對日職球隊浦和紅鑽，焗住排「無鋒陣」，結果要靠對手擺烏龍，先至打開紀錄，最後贏3比0，今仗遇上南美洲王者富明尼斯，恐怕未必贏得咁容易。

另一邊廂，南美自由盃冠軍富明尼斯上仗4強踢到71分鐘靠博到12碼，打破僵局，等到臨完場前再入1球，小勝埃及球隊艾阿里2比0，攻力只屬一般，要攻入「藍月亮」防線更加困難，相信會採取保守戰術，避免先失波陷入被動。事實上，富明尼斯中後場人才濟濟，防線上擁有曾經協助皇馬4次捧世冠盃嘅左閘馬些路，有呢位老將指揮布防，可提升隊友信心。防守中場特林達迪獲得利物浦等歐洲大球會垂青，呢位22歲新星截擊力強，有「巴西簡迪」之稱，可以用壓迫性踢法，破壞曼城組織攻勢。

近11屆世冠盃決賽，有6次由歐洲對南美洲球隊，其中5次法定時間總入球開出2球或以下，可見球壇兩大勢力碰頭，往往陷入拉鋸戰，入波唔會多。

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