曼城40秒入波捧世冠盃　創五冠王霸業

周六(23日)凌晨世冠盃決賽，曼城前鋒祖利安艾華利斯開賽40秒入波，創下呢項賽事史上最快入波紀錄，「藍月亮」取得夢幻開局後，以狂風掃落葉之勢，以4比0大勝巴西球隊富明尼斯，首次奪得世冠盃冠軍，亦係曼城繼捧英超、英足盃、歐聯及歐超盃之後，今年第5個錦標，成為「五冠王」。

曼城領隊哥迪奧拿上場4強排出「無鋒陣」，仍然輕易淘汰浦和紅鑽，今仗全力出擊，由祖利安艾華利斯出任單箭頭，攻力更加強勁，一開波就壓逼對手，尼敦阿基近中圈位置截到波之後，推前遠射中柱彈出，祖利安艾華利斯飛身撞個波入網，當時只係開賽40秒，成為世冠盃史上最快入波。

「藍月亮」攻勢一浪接一浪，戰至27分鐘，菲爾科頓禁區左路傳中，富明尼斯中堅連奴出腳攔截改變方向入網，變成擺烏龍，富明尼斯僅靠遠射反擊，但只屬隔靴搔癢。

換邊之後，菲爾科頓先後起腳，表現非常活躍，戰至72分鐘，呢位23歲英格蘭國腳終於有收穫，接應祖利安艾華利斯橫傳，射成3比0。大局已定情況下，曼城仍然冇收手，祖利安艾華利斯喺88分鐘再次入波，呢位23歲阿根廷國腳今仗入2球及1次助攻，演出極之搶鏡。

不過，曼城亦受到打擊，中場洛迪卡斯簡迪踢到74分鐘受傷退下火線，幸好據初步了解，傷勢只屬輕微，呢位西班牙國腳更加當選今屆賽事最佳球員。「藍月亮」捧盃後，意味歐洲球隊已經連續11屆奪得世冠盃，曼城亦成為繼曼聯、利物浦、車路士之後，第4支獲得呢項冠軍嘅英格蘭球隊。至於季軍戰，艾阿里以4比2擊敗浦和紅鑽。