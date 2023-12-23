冠軍收割機　曼城將帥齊破紀錄

哥迪奧拿15年教波生涯已累積獲得37項錦標。(Getty Images)

曼城大勝富明尼斯4比0，捧世冠盃之後，將帥一齊破紀錄，領隊哥迪奧拿成為首位率領3支不同球隊奪得呢項賽事冠軍嘅主帥，同時以4次捧盃，超越安察洛堤，成為世冠盃「奪冠王」，中場高華錫成為首位協助3支不同球隊捧盃嘅球員。

哥迪奧拿執教巴塞隆拿期間，曾於2009及11年捧世冠盃，2013年帶領拜仁慕尼黑奪冠，加上今年幫曼城勝出，一舉成為帶領最多球隊及最次奪得世冠盃嘅主帥。現年52歲嘅哥迪奧拿15年教波生涯已累積獲得37項錦標，球壇史上僅次於奪得49個冠軍嘅曼聯傳奇領隊費格遜，以呢位西班牙名帥嘅捧盃效率，超越費Sir指日可待。

至於今季由車路士加盟曼城嘅高華錫踢世冠盃特別醒神，上場4強對浦和紅鑽，取得入「城」後首個入波，呢位克羅地亞國腳曾經為皇馬及車路士合共捧過3次世冠盃，依家又幫曼城奪冠，成為首位協助3支不同球隊捧世冠盃嘅球員。

決賽入2球嘅曼城前鋒祖利安艾華利斯成為史上第3位贏盡世界盃、美洲國家盃、歐聯、南美自由盃、世冠盃嘅球員，另外2位係巴西名宿卡富、迪達，呢位23歲阿根廷國腳職業生涯已經贏得14項冠軍。

不過，有人歡喜有人愁，曼城3位球星艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼、謝利美杜古因為傷患問題冇入選正式名單，冇得拎獎牌。