奧蘇里雲3.25伊館鬥傅家俊　預告來港會行山

「2024香港國際桌球明星挑戰賽」將於明年3月假伊利沙伯體育館舉行，世界排名第一的「火箭」奧蘇里雲將會再度訪港，大戰香港「一哥」傅家俊，賽事另邀請前世界冠軍「準神」卓林普、「黃金左手」威廉斯以及英格蘭名將利素禾斯基，陣容鼎盛。

香港國際桌球明星挑戰賽將於2024年3月25至26日於伊利沙伯體育館舉行，賽事邀得6名球手參賽，包括7屆世界冠軍、現時世界排名第1的奧蘇里雲、曾於2019年世錦賽封王的「準神」卓林普、3屆世界冠軍威廉斯、世界排名第16的英格蘭球手利素禾斯基、中國新星斯佳輝及香港名將傅家俊。

「火箭」奧蘇里雲繼去年香港大師賽再臨香港，首日將大戰香港「一哥」傅家俊和威廉斯，次日賽事將激戰世界「二哥」卓林普。奧蘇里雲期待再於伊館獻技：「去年在香港比賽的體驗很佳，感受到香港球迷對桌球的熱情。其實我感覺自己在亞洲比在英國有更多人支持，可能年紀大了，我也想與一些對我友善的人在一起。我對過傅家俊好多次，他是一個出色的球手，他初出道就贏過我5比2（1998年20歲的傅家俊在職業排名賽以5比2擊敗當時世界第3的奧蘇里雲，晉級8強）。他能夠好好的代表香港和亞洲，你們應該為本土球手而自豪。」熱愛登高的他笑言今次有機會也會來香港行山，欣賞香港的美景。

奧蘇里雲近期批評某些桌球員打法沉悶，直言他們「耗盡了參與這項運動的人的生命」，記者會上他加以解釋：「我不喜歡人不打進攻桌球，網球我喜歡看費達拿，足球我喜歡看美斯，我認為運動就應該打得更刺激，這樣才能吸引更多人看。」利素禾斯基亦認同「火箭」的說法：「有些人的確令桌球變得醜陋，我才不會花30秒打一桿，盡量都會打快一點，今次比賽我也希望為球迷帶來精彩的比賽。」

去年於香港大師賽打出「147」的傅家俊表示：「我很有信心今次不會打到147，這還是留給專家來做吧！今次比賽我會以更輕鬆的心情面對，希望打好一點，令球迷開心。」

賽事將以表演賽形式舉行，雖不設冠軍，但設有最高度數獎金。主辦方公布門票價格，分別為$880、$1380、$2380及$3380，門票稍後將於城市售票網發售，詳情有待公布。

香港國際桌球明星挑戰賽賽程：

2024年 3月25日

12: 00 奧蘇里雲 vs 威廉斯

15: 00 卓林普 vs 利素禾斯基

19: 30 奧蘇里雲 vs 傅家俊

2024年 3月26日

12: 00 威廉斯 vs 斯佳輝

15: 00 利素禾斯基 vs傅家俊

19: 30 奧蘇里雲 vs 卓林普