香港隊　兩球挫香港U23　元旦日友賽中國隊

備戰「亞洲盃」決賽周的港隊，周六（23日）早上假將軍澳足球訓練中心，與香港U23拍跳。結果港隊靠潘沛軒比賽後段梅開二度，以2比0擊敗香港U23。賽後主教練莊恩安達臣進一步講到海外集訓安排，透露港隊將於元旦日與中國隊進行友賽。

今場友賽為港隊啟程前往海外集訓前，最後一場本地友賽，賽事分3節進行每節30分鐘。港隊有葉鴻輝復任正選，茹子楠、周緣德、艾里奧及陳晉一鎮守後防，余在言、陳肇鈞及胡晉銘任3人中場，艾華頓、安永佳及潘沛軒負責攻堅。

首節港隊靠艾華頓搶攻，11分鐘，艾華頓推入大位勁射，被香港U23門將雲天樂擋走，艾里奧補射又高出。6分鐘後輪到茹子楠扣入大位，又被雲天樂救出。第2節港隊調走余在言、周緣德及潘沛軒，派出林衍廷、李毅凱及孫銘謙，後者與陳晉一組成港隊左路組合。2分鐘，孫銘謙落底傳中，艾華頓禁區內轉身起腳，被雲天樂撲走。23分鐘，艾華頓沿禁區線推入中路起腳，仍未能射破雲天樂十指關。港隊攻勢無起色，5分鐘後香港U23前場反搶成功，劉家喬單刀赴會，可惜射門偏離目標，雙方第二節仍互無紀錄。

最後一節港隊換走艾華頓，派出陳俊樂、張憙延及羅梓駿，香港U23都收起杜國樑及鄭進泓等主力。胡晉銘開局先後兩次埋門，都無功而還。4分鐘港隊終於靠罰球機會打破僵局，由潘沛軒門前一射建功。2分鐘後，港隊界外球攻勢，潘沛軒高高跳起一頂中柱，再自己補中，為港隊鎖定2比0勝局。

根據亞洲足協（AFC）更新的「亞洲盃」章程，參賽球隊為賽事註冊的球員人數，由上屆23人增加至26人，對於新安排安帥表示歡迎：「畀我哋揀多兩三位球員，係會增加球隊人腳調動嘅空間。」安帥續指下周初會落實決選名單，但仍視乎陣中傷兵康復情況，已經歸隊的米高，僅在場邊與勞烈斯、祖連奴及徐宏傑等進行跑步訓練，安帥透露米高仍有傷在身，因此今場未有冒險派他上陣。

港隊下周三（27日）將啟程展開海外集訓，除了明年1月4日及1月10日友賽塔吉克斯坦及沙地阿拉伯之外，安帥也透露港隊將於1月1日元旦約戰中國隊：「同中國隊嘅友賽我哋已經落實，我哋本身想搵阿曼友賽，但最終未能成事，其後我哋接受中國隊主動提出嘅邀約，同亞洲球隊友賽會有助我哋備戰『亞洲盃』。」