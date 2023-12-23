謝德謙：利阿「6分波」有好戲睇

英超快車賽程緊密，喺聖誕前夕上演重量級榜首大戰，利物浦主場迎擊阿仙奴，今場係關係到爭標形勢嘅「6分波」，尤其雙方喺進攻方面都有隱憂，即使多波入，但勝負都只會喺一、兩球之間，戰況肯定激烈。

利物浦於周中英聯盃大勝韋斯咸5比1輕鬆晉級，對士氣有一定幫助。「紅軍」今季主場優勢強勁，在晏菲路球場7勝1和未曾失手，今場面對宿敵阿仙奴相信都可以睇高少少。

然而，主帥高普仍有唔少問題要解決，首先最大影響係中場核心阿歷斯麥亞里士打受傷，對球隊發揮影響唔少，日籍中場遠藤航仍然適應英超節奏當中，相信賴恩格雲貝治及居迪斯鍾斯會有機會擔正。

另外，近期進攻火力明顯下降，最大原因係達雲紐尼斯近11場都食白果，呢個心理壓力對一個前鋒影響都幾大，睇吓高普有冇計可以幫佢增強信心。

阿仙奴上場沉着應戰下以2比0擊敗白禮頓，成場波發揮明顯佔優，加比爾捷西斯把握對手犯錯先開紀錄，以及夏維斯完場前入球埋齋。主帥阿迪達面對唔少傷兵問題，最主要有翼鋒加比爾馬天尼利，呢位巴西兵對球隊邊路突破甚為重要，而且今季兵工廠欠缺一名可倚靠嘅射手，聯賽首席射手只有布卡約沙卡及尼基迪亞各入5球，可見進攻火力難有保證。

值得一提嘅係，「兵工廠」近期作客成績認真麻麻，作客盧頓都係以4比3險勝，今場面對強敵利記，相信能攞1分都心滿意足。