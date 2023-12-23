英超早場　曼聯「細」頂韋斯咸

英超聖誕快車正式出發，早場先有韋斯咸主場迎戰曼聯。韋斯咸主場表現出色，近6場主場豪取5勝1和，曼聯上場「雙紅會」放棄進攻，強如利物浦畀佢哋全軍退守下悶和，今場作客「錘仔」料會照辦煮碗，加上兩軍交手一向冇乜波入，2.5球嘅入球細可取。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

韋斯咸周中英聯盃作客利物浦大敗1比5出局，領隊莫耶斯該仗收起盧卡斯柏基達、禾特普斯、葛特蘇馬、阿古特、艾馬臣柏美尼同法比安斯基6個主力，到訪晏菲路球場大敗唔意外，球員收拾心情返主場出擊會有唔同表現，事關「錘仔」近期表現大起大跌唔係第一次，早前作客富咸輸0比5，但返主場即反彈，連勝弗賴堡同狼隊，今次大敗畀利物浦後，回師主場用番正選應戰，相信會有唔同演出。

曼聯近況低迷，近3仗1和2負，歐聯墊底出局，領隊坦哈格壓力沉重，不過上場悶和利物浦攞到1分，坦哈格大讚「防守好」，門將奧拿拿重拾信心，球隊上下仲開心過贏波，可見佢哋唔介意場面肉酸，作客照樣守博有分落袋。

況且，今仗紅魔正選右閘達洛治停賽，肯定縮得更徹底，預料即使韋斯咸贏波都係一球起、兩球止，加上近5次「韋曼戰」有4次總入球開2球或以下，細盤相當穩陣。

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