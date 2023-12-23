祖高爾：沙卡助兵工廠做聖誕1哥

英超為我們送上一場名副其實的榜首大戰，對我們來說是多麼美妙的聖誕節目！

利物浦和阿仙奴在這場比賽中勢均力敵，阿仙奴領先紅軍1分在榜首位置，但利物浦在得失球差領先兵工廠1球，而且兩隊最近5場成績是完全一樣 - 3勝1和1負。

利物浦上場英超對曼聯真的讓我很失望，雖然曼聯如何在組織防守上壓制利物浦值得讚揚，但我從來沒有真正感覺到利物浦有血刅對手的決心。

在過去的幾年，我們會看到利物浦蜂擁而至，試圖從後場組織進攻並痛擊曼聯，但上仗卻被對手讓晏菲路球迷安靜下來，當中我認為失分的關鍵是在中場線，這也將周六的勝負關鍵。

利物浦目前的中場陣容相當單簿，賴恩格雲貝治，阿歷斯麥亞里士打、堤亞高艾簡達拿及史提芬巴積斯迪都受傷了，僅餘的健康球員遠藤航、居迪斯鍾斯、哈維艾利洛等最近幾周狀態都比較飄忽，也突顯出不斷進步的蘇保斯拉爾今季表現之出色，相反遠藤航看起來仍像是一位正在適應英超的球員。

利物浦的前鋒球員最近狀態也不佳，幾個月前每個進攻球員在聯賽和歐覇盃上都有士哥，但加普和路易斯迪亞斯在近7場比賽中都沒有進球，達雲紐尼斯更是陷入11場比賽的入球荒，令入球的重責就落到了始終如一的穆罕默德沙拿身上。如果要與阿仙奴和曼城繼續保持競爭，他們需要進攻位置上的所有球員都能持續地入球。

高普在周中的英聯盃嘗試讓沙拿、阿歷山大阿諾特、伊巴希馬干拿迪和迪亞斯等幾名關鍵球員休息，這表明他對周末大戰的重視程度。另一邊廂，阿迪達跟其球員已經休息整整一周，這讓我認為阿仙奴已經為這場比賽做好準備。

另一點想強調的是阿仙奴中場球員的狀態，我在上面提及過周末的比賽會靠中場分出高低，我認為兵工廠的中場狀態更勝紅軍一籌。迪格蘭賴斯今季有神級表現，1億鎊的身價真是太划算了！馬田奧迪加特表現始終保持穩定，夏維斯最近幾周表現不錯，過去 7 場比賽中攻入 4 球。從以往在車路士的比賽來看，我一直相信他是一名優秀的球員，在此前湯馬士柏迪和佐真奴費路的受傷，他在中場線擔當新的角色，並逐漸開始向球隊展現自己的價值。

我們知道另一位對阿仙奴價值連城的球員是布卡約沙卡。我相當喜歡這個小子，到目前為止他在對默西塞特郡球隊的18 場比賽中貢獻了3個入球及7次助攻。我認為他會在周末對森美卡斯時搶盡風頭，預料他是利物浦的眼中釘，並能攻入1至2個入球。

自2012年以來，阿仙奴從未在晏菲路球場取得過勝利，對上一次贏波時現任主帥阿迪達還在是兵工廠的球員，但隨著周中的充分休息、較少的傷病困擾以及較佳的球隊狀態，我認為這讓兵工廠在這場比賽中佔據了優勢。一場勢均力敵的比賽，預料阿仙奴能偷雞成功取得客場勝利，連續第2年在榜首位置渡過聖誕佳節。