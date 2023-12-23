熱刺傷停問題多　愛華頓發窮惡受讓筍

英超焦點戰，熱刺主場硬撼「拖肥糖」愛華頓。熱刺雖然連贏兩場，但傷停問題未見改善，愛華頓近期為護級發窮惡，瘋狂搶分好似搶錢咁搶，呢粒「拖肥糖」絕對唔易啃，讓球客勝咪錯過。（Now 621周六晚11時直播）

北倫敦勁旅熱刺，經歷早前5場不勝嘅低潮後，接連擊敗紐卡素同諾定咸森林，總算成功止血，前鋒李察利臣連續2場有波入，信心返晒嚟。不過熱刺嘅傷兵同停賽問題依然嚴峻，比列錫、占士麥迪臣、雲迪尹固然未好番，左閘烏杜治仍要停多1場，防中比蘇馬上場贏森林無喇喇又做「紅牌阿姑」，今季已經第3度因領紅牌或累積黃牌夠數要坐波監，仲要停3場，對防守都咪話冇影響。

另邊廂，愛華頓愈戰愈勇，近8場聯賽取得6勝1和僅1敗，包括擊敗車路士、韋斯咸、水晶宮等倫敦球隊，單計作客更加豪取4連勝，唔講得笑，由於「拖肥糖」聯賽被扣10分，反而更加激起佢哋要靠自己自救嘅鬥志，果然知恥近乎勇瘋狂搶分，就算卡維特利雲腳風唔順，仲有中場杜哥利、杜韋麥尼爾等屢建奇功，加上依家士氣大振，熱刺要贏唔易，寧捧受讓嘅當頭起「拖肥糖」讓球客勝。

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