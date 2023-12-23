賽馬會菁英盃　晉峰擊敗10人理文

「賽馬會菁英盃」周六（23日）假九龍灣公園，上演B組賽事，由晉峰鬥理文。結果「粉紅兵團」憑何思哲及袁世傑的入球，以2比1擊敗一度靠亞哥斯達扳平，兼有保利臣下半場兩黃一紅被逐的理文，收穫今季「賽馬會菁英盃」首勝。

晉峰有文智星復任正選，3位U22球員為麥梓軒、呂卓芹及歐陽浩銘，何思哲擔任箭頭；理文則派出潘尚希、許可臻及羅焯熙3位U22兵，迪高客串中堅，保利臣及亞哥斯達坐鎮中場，支援前鋒保連奴。

理文開局踢得主動，10分鐘亞哥斯達回後，許可臻禁區外一腳勁射，考驗不到麥梓軒。晉峰形勢不算被動，上力後逐漸組織出具威脅攻勢，28分鐘文智星左路窄角度起腳，被潘尚希撲出不遠，再有何思哲補射得手，為晉峰搶得領先優勢。理文急起直追，33分鐘理文禁區頂罰球機會，保利臣操刀直射中楣彈出。3分鐘後，基華尼頓交橫，亞哥斯達後上勁射僅僅柱邊出界。晉峰半場暫時領先1球。

換邊後，領先的晉峰攻勢未見減弱，62分鐘，袁世傑推入禁區順勢勁射，被潘尚希撲出。66分鐘，保利臣罰球操刀，可惜又射中柱楣。70分鐘，保連奴有埋門機會，不過就被金相佑剷走。不過4分鐘後，保利臣就因為侵犯金相佑，被球證兩黃一紅被逐。踢少1人的理文反而餓放開手腳，83分鐘靠亞哥斯達笠射建功，追成1比1。不甘於和局的晉峰，補時階段獲得反擊機會，袁世傑單刀赴會射入，為晉峰鎖定2比1勝局。

晉峰今場能夠擊敗強敵理文，賽後主教練河赫俊指在傷兵滿營下，滿意球隊發揮：「為咗依場波準備咗好耐，集中練防守反擊。你見我哋下半場注重防守，尾段再換一啲速度快嘅球員出嚟，好開心球員可以將訓練成果展現出嚟。」球季轉眼間已進行一半，「哈教練」表示有信心下半季可讓球迷，更加看清自己的執教理念，同時他又透露將會簽入一名可以勝任前鋒、中場及左翼的韓國球員來港。