賽馬會菁英盃　對理文轟致勝入球　袁世傑：唔想龜縮

晉峰周六（23日）於「賽馬會菁英盃」B組賽事，爆冷以2比1擊敗上季決賽分子理文，取得今季賽事首勝。為「粉紅兵團」奠定勝局的袁世傑，則表示球隊今場爭勝心十足，直言不想因遇到強敵就縮後來踢，兼對能夠攻入致勝入球感開心。

「粉紅兵團」靠何思哲及袁世傑各入1球，成功擊敗強敵理文，其中剛剛度過24歲生日的袁世傑，也為自己送上遲來的生日禮物，賽後晉峰兩位入球功臣也忍不住相擁慶祝，「世傑」對也對沒有辜負隊友期望感開心：「阿哲（何思哲）對我好有信心，希望我為球隊做多啲貢獻，尤其係繼續爭取入波，今場入到致勝入球，大家都好開心。」

「世傑」強調球隊今場沒有因為遇上強敵就「龜縮」，只為展示晉峰的一貫踢法：「成場波我哋都好主動，一開波就盡力壓迫對手，唔畀對手太多思考嘅空間，唔想龜縮，所以無論比賽任何時候，我哋心態都一樣，都想堅持『哈教練』（晉峰主教練河赫俊）教我哋做嘅嘢。」

晉峰總教練何信賢季初曾表示看好袁世傑，日後能在大港腳佔一席位，對此「世傑」表示：「今年讀完書畢業，以全職身分踢波，入到呢球波都令信心大增，希望令其他人同都港隊教練，都見到自己同晉峰嘅能力。」