英超聖誕榜首大戰！紅軍佔「仙」機

英超聖誕檔期上演榜首大戰，利物浦主場迎戰阿仙奴，兩大勁旅目前只有1分差距，實力非常接近。兩虎相爭，「地利」成為勝負關鍵，利物浦喺晏菲路踢聯賽已超過1年不敗，主場對阿仙奴往績亦係壓倒性佔優，今仗可以秤高，主勝值得捧場。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

利物浦今季回勇，蘇保斯拉爾、遠藤航等新兵迅速融入，而且進攻極多元化，王牌前鋒穆罕默德沙拿今季已有11個聯賽入球，但「紅軍」並唔係依賴佢一個數胡，利物浦近10個英超入波，就由9個唔同球員攻入，中、後場球員都具備入球能力，對手防不勝防。

利物浦喺晏菲路球場出戰所向披靡，近20場聯賽主場取得16勝4和佳績，上輪主場雖然被曼聯悶和0比0，但仍有34次攻門嘅壓迫力，未能贏波實屬欠運。佢哋周中英聯盃喺主場「練兵」，輕鬆5比1大炒韋斯咸殺入4強，足證球隊主場威力驚人。

以聯賽冠軍為目標嘅阿仙奴，近期作客表現不穩，對上5仗聯賽作客2勝1和2負，其中贏波嗰兩場對手只係賓福特同盧頓，但都要「玩」到完場前絕殺先掂，贏得並唔清脆。阿仙奴今季打作客硬仗經常失準，造訪紐卡素同阿士東維拉都輸波，考慮到利物浦近7次聯賽主場對阿仙奴6勝1和，相信「紅軍」可乘主場之利再下一城。

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