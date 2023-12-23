賽馬會菁英盃　深水埗硬撼港會

「賽馬會菁英盃」周日（24日）平安夜下午，假香港足球會上演A組賽事由深水埗鬥港會。近況有起色的深水埗，想取得今季賽事首勝，就要問過踢法硬朗的港會，兩軍季內兩度碰頭互有勝負，今番再遇惡鬥難免。（周日下午3時開賽）

繼「足總盃」淘汰冠忠南區之後，深水埗上場再於聯賽逼和香港U23，近兩場保持不敗。今場出戰「賽馬會菁英盃」，主教練陳浩然表示除了會派不同U22球員出戰外，也提到希望讓黃梓豐及陳國治兩位助教，承擔更多領軍工作。陳浩然續指港會球場面積較細，防守死球方面要特別留意：「喺港會場踢會相對比較困難，尤其防守死球方面係重要嘅環節，希望球員防守期間減少犯錯兼保持集中之外，埋門都要比上場對香港U23做得更好。」

上場於聯賽最後時刻逼和均業北區的港會，今場有簡嘉亨、白星馳及里奧停賽，費查和莊馬仕就因傷未能出戰，但主教練東尼咸美頓（Tony）認為影響不大，會給予更多年輕球員上陣機會，汲取經驗：「本身喺『賽馬會菁英盃』預咗要做輪換，所以就算有幾位主力踢唔到，都唔會好擔心，而且球隊最近走勢唔差，希望呢場Keep住有好表現。」Tony又透露，早前赴格拉斯哥流浪試腳的周子謙已經歸隊，是役可以候命。