港超聯　均業北區迎戰冠忠南區

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平安夜（24日）為大家送上一場中銀人壽香港超級聯賽「地區打吡」，均業北區假北區運動場擺下擂台，硬撼冠忠南區。雙方今季首次交手，南區近3場聯賽不勝，為收窄與前列分子差距不容再失，而北區欲力爭主場首勝，同樣不會留手，大戰一觸即發。（on.cc東網周日下午3時起按次收費直播）

北區上場一度打多兩人，但最終仍被港會逼和痛失兩分，主教練梁志榮對未能保持勝局感可惜，又不滿球隊開季至今每場皆有失球，強調今場防守需要更加集中：「南區今季改踢進攻足球，而中前場幾位港隊成員有速度、技術同經驗，要提防佢哋快速進攻同死球。」「細榮」提到對手陣中的傑志借將陳傲軒、趙聡悟均具潛質，須要多加留意。

肯迪上場對港會貢獻1入球及1助攻，賽後當選「全場最佳球員」（POM），他雖很高興自己的努力得到認同，但對最終結果並不滿意，又不忘感謝一眾入場支持的北區球迷，承諾球隊今場會全力爭勝：「我哋需要更加集中，直到比賽哨聲響起，唔可以咁輕易畀3分溜走。希望球迷繼續打氣，今場我會繼續為你哋帶嚟歡樂，同埋首場主場勝利。」

至於南區最近3場聯賽皆未能取勝，主教練楊正光認為北區連場演出有進步，往往在劣勢中大打爭氣波，加上今場作客出擊，預計會遇上極大挑戰：「北區啲外援已經適應好香港天氣，本地球員又成熟咗，而且佢哋踢咗兩場主場，一定比我哋更加熟悉比賽場地」。陣容方面，南區有史提芬彭利拿、鞠盈智及伍瑋謙從港隊集訓回歸，但艾華有傷在身，上陣成疑。

今季躋身主力行列的陳傲軒，認為北區人腳平均，屬於難纏的對手，全隊絕不會掉以輕心：「要小心韋法頓嘅發揮，佢呢幾場喺左路走上走落，效率好高，應該好難喺佢嗰邊攞着數。」

【兩隊預計正選陣容】

均業北區

門將：1.林駿杰

後衞：77.何浚皓 3.柏度 6.葉卓文 4.韋法頓

中場：11.肯迪 8.伊泰路 14.何振廷

前鋒：9.羅港威 7.馬圖斯 27.林樂勤

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 5.古安奴 4.川瀨浩太 26.陳凱柏

中場：11.佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：19.趙聡悟 7.史提芬彭利拿 28.陳傲軒