漢華險勝北協搶首名出線　精英賽8強出爐

全港學界精英籃球比賽周六（23日）完成次階段賽事，8強隊伍出爐。漢華中學以39比34險勝香港路德會北角協同中學，W組搶得首名，殺入8強，至於同組的衞冕之師聖若瑟書院則宣告出局。

位於W組的漢華中學第一場以46比48不敵聖若瑟書院，今場對香港路德會北角協同中學必須取勝，才能保住出線希望。首節北協憑黃頌文裡外開弓獨得8分，領先12：7，第2節漢華防守更加積極，令北協全節只得3分，漢華則有蔡峻然得5分，反超前至18：15。

換邊後雙方鬥得激烈，多次平手，雙方隊長此節尾段各為球隊挺身而出，蘇宗禧連轟5分，助漢華超前至30：27，但北協又有黃頌文連得5分追至30：30平手。

決勝節，漢華「雙塔」陳卓賢和許智煉搶得不少籃板球，為球隊創造反擊機會，蔡峻然、陳卓賢亦先後殺入籃底得分，另有許浚軒命中三分球，北協此節只得4分，最終漢華以39：34險勝。W組3支球隊皆奪1勝1負，漢華最終以較佳對賽成績力壓北協，搶得W組首名晉級8強。衞冕的聖若瑟書院則排W組第3，無緣晉級。

漢華隊長蘇宗禧賽後表示：「今場已經是win or go home，所以心態就是搏盡，最後贏5分以首名出線，覺得好驚喜！對比起學界賽，我們在防守下了不少功夫，因為前幾場防守都好差，讓對手拿了4、50分。今場亦被教練罵『太soft』，幸好及時調整，因為再不守好就要出局，所以大家都更加積極。」漢華8強將迎戰裘錦秋中學（葵涌），蘇宗禧說：「我們第一次打精英賽，都抱着挑戰者心態去打，希望可以晉級4強！」

女子組方面，英華女學校與漢華中學重演今年D1港島區學界決賽戲碼，英華首節落後2：12下，最終憑陳凱瑩和胡曉琳各得10分，以44：38反勝漢華中學，並以小組次名出線8強，將對裘錦秋中學（葵涌）。賽後英華球員相擁而哭，場面感人。英華於學界決賽以21：35不敵漢華，今次復仇成功，並於有連霸球隊協恩在內的「死亡W組」出線，隊長陳凱瑩賽後難掩喜悅之情：「好開心！學界決賽被漢華壓制，幸好我們能收拾心情，打完一節雖然落後，但我不太擔心，因為我們都有團火想追返，8強會繼續努力，爭入4強。」

精英賽8強賽程：

女子組

9：30am 協恩中學 vs 滙基書院（大坑東）

10：40am 英華女學校 vs 裘錦秋中學（葵涌）

11：50am 林大輝中學 vs 永隆中學

1：00pm 中華基督教青年會中學 vs 拔萃女書院

男子組

2：10pm 漢華中學 vs 裘錦秋中學（葵涌）

3：20pm 德信中學 vs 英華書院

4：30pm 拔萃男書院 vs 嗇色園主辦可藝中學

5：40pm 香港路德會北角協同中學 vs 寶覺中學