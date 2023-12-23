曼聯後防低級錯誤　聖誕快車首戰吞錘仔兩蛋

飽受後衞荒困擾嘅曼聯，周六（23）晚聖誕快車首場作客韋斯咸，仲要焗用新仔甘華拉，可惜前線嘅海倫、阿歷真度加拿祖等繼續忘帶射門鞋，加上後防低級犯錯，最終輸0比2，今季18場聯賽第8度輸波，各項賽事連續4場食白果，攻不銳守不穩。

曼聯有隊長般奴費南迪斯刑滿復出，不過哈利馬古尼、域陀連迪路夫、利辛度馬天尼斯等中堅有傷在身，右閘達洛治亦要坐波監，連華拉尼都因病缺陣，主帥坦哈格今場惟有從青年軍提拔19歲法國小將甘華拉，夥拍大佢16年嘅老將莊尼伊雲斯扼守中路，前鋒「福仔」拉舒福特繼續被貶為後備。雖然面對有查洛保雲掛帥嘅韋斯咸，幸好紅魔未有自亂陣腳，反而安東尼馬菲奧斯兩度妙傳，幾乎造就阿歷真度加拿祖得手，可惜佢全部炒晒，錯失領先良機。

「錘仔幫」見勢唔對，下半場多用高空轟炸，查洛保雲接應角球勁頂，被奧拿拿神勇撲出。其後曼聯用拉舒福特入替海倫，但想加強進攻未見效果，反而喺72分鐘盧卡斯柏基達妙傳查洛保雲快射，雖被奧拿拿救出，但佢立即執雞破網。

之後曼聯後防犯低級犯錯，莊尼伊雲斯後場交波畀小將馬恩奧，但佢竟然控甩腳，畀古達斯整多粒，最終以0比2敗走。