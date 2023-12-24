利物浦逼和阿仙奴　紅軍將帥恐怖相撞受傷

周日(24日)凌晨英超大戰，利物浦主場出擊只能逼和「一哥」阿仙奴1比1，錯失重奪榜首機會，紅軍更加發生「自相殘殺」一幕，左後衞森美卡斯同領隊高普意外相撞，結果呢位希臘國腳鎖骨骨折，需要立即送院治療，預料將缺陣一段長時間，令利物浦左閘位置出現人腳荒。

賽前利物浦僅落後阿仙奴1分，今仗喺晏菲路球場比賽，贏波就可以反超前兵工廠，升上榜首，理應爭勝戰意高昂，但係紅軍開波4分鐘就失守，阿仙奴中場馬田奧迪加特開出罰球，中堅加比爾馬加希斯頂入，亦係呢位巴西國腳今季首次入波。

踢到21分鐘出現爭議性一幕，馬田奧迪加特喺己方禁區內用手拍波，球證竟然視若無睹，冇吹罰12碼。8分鐘之後，利物浦靠自己扳平，穆罕默德沙拿個人表演由右路底線扣入大位勁射入網追至1比1。

戰至35分鐘發生罕見意外，紅軍左閘森美卡斯同對手布卡約沙卡喺邊線爭波時，被對方撞開，繼而撼向主帥高普，將帥雙雙倒地。高普並冇受傷立即起身，但係森美卡斯一度倒地不起，並退下火線送院治療。

賽後高普透露森美卡斯傷勢嚴重：「我當時唔覺得痛，以為森美卡斯都冇事，但事實卻相反，佢嘅鎖骨骨折，恐怕會休戰一段長時間，如果可以嘅話，我寧願將自己嘅鎖骨送畀佢。」利物浦原本正選左後衞安德魯羅拔臣10月接受手術後長抖，依家連副選森美卡斯都重傷，高普肯定頭痛，今仗餘下時間由中堅祖高美斯頂替森美卡斯，但始終並非長久之計，下月冬季轉會市場重開之後，利物浦可能需要簽入左後衞。