擔當康仁福建新核心　楊瑞鴻：望改變傳統Top 4局面

26歲的運動員是甚麼模樣？可能是正值當打之年，準備踏上高峰，但對康仁福建得分手楊瑞鴻「阿楊」而言，由於甲一此前受新冠疫情影響而停擺，本月22日剛渡過26歲生日的他，到今季才征戰籃球生涯第2個甲一球季，但他從逆境中打出價值，多仗擔當福建首席得分角色，成為隊內其中1個亮點甚至「新核心」，他盼助福建衝擊頭四：「或許福建實力與其他強隊仍有差距，但我相信只要大家夾到，我們絕對有能力改變傳統Top Four的局面！」

也許在旁人眼中，「阿楊」不算是天賦特別出眾的球員，畢竟他青年時期未曾入選任何級別的港隊梯隊，中學畢業之後從乙組聯賽開始起步，其後轉投甲二的晉龍，到2020年因突如其來的機會，得以加盟康仁福建：「跟我同齡的楊睿騏和安家仲，大約19、20歲已經能征戰甲一，使自己都很想挑戰甲一，而晉龍可算是福建的梯隊，碰巧當時受疫情影響，福建有不少球員離隊，所以當時晉龍教練『勇Sir』（陳文勇）推薦我到福建試訓，結果順利加入球隊。」

但新冠疫情肆虐，使「阿楊」輾轉到今年，才打生涯第2個甲一球季，他慨嘆：「如果冇疫情，我可能已經在福建打多幾季，累積更多經驗，發揮應該會比現在好得多。」他語帶無奈道：「幾年前開始打打甲一，是汲取經驗的黃金時期，但被疫情搞到打吓又停吓，真的很難捱。」「阿楊」更坦言曾想過就此放棄甲一舞台「同班朋友報私League，簡簡單單打衞生波可能更舒服。」

但對籃球的熱愛，令「阿楊」決定留守甲一，他笑言：「籃球可能是我唯一興趣，我都不知道如果不打甲一，自己還可以幹什麼。」幸好「機會是留給有準備的人」，因為上季福建得分重心徐遠征離隊，「阿楊」今季正式被扶正為主力，他對此十分感恩：「其實我上季打得不算太好，但完季後得知『阿征』（徐遠征）會離隊，所以教練叫我準備要為球隊作更多貢獻，好開心就算有時候表現比較一般，球隊都願意給予我不少上場時間成長。」不過「阿楊」今季演出確實非常爭氣，進攻意識甚強的他，多仗的得分甚至比居港外援更高，包括聯賽鬥崇德飛鷹攻入全隊最高21分，助球隊以9分差距勝出；而對香港東方一役他獨取23分，創下個人聯賽新高。因此早前亦獲得港隊青睞，在港澳埠際籃球賽首次披上港隊戰衣，逐漸被球迷認識。

福建本季羅致外援李察士，和「阿楊」一同撐起球隊攻擊火力，目前在甲一聯賽錄得4勝3負穩守第5名，但「阿楊」認為球隊仍未完全發揮應有實力：「之前聯賽對永倫，就算我們有外援坐陣，都輸差不多40分，但大家很清楚，就算我們跟Top Four仍有差距，分差都不至於如此誇張。」

進步來自隊友間默契增強

經過大半季的磨合，他表示隊友之間默契愈來愈好。事實上，12月20日對南華一仗雙方合演了常規賽最緊湊一役，「阿楊」上陣逾37分鐘滿場飛，憑過人速度及步法多番突破或製造助攻，攻入全隊最高的21分、5偷球及6助攻，助福建大部份時間領先，然而尾段失守才僅以1分告負。餘下常規賽還有兩仗與滿貫及漢友交鋒，如無意外福建將晉級附加賽，且有機會與南華再碰頭，或與其他隊伍「一場定生死」，只要勝出附加賽，即能躋身季後賽4強。這或許稱得上是證明球隊實力的試金石：「我們是否夠實力衝擊頭四，就看餘下賽事表現了。」

任職父親建築公司 工作以外就是籃球

「阿楊」目前星期一至六「朝九晚五」，都會到父親創立的建築公司上班，晚上才參與練習或比賽，有時也要落工地工作：「爸爸想我熟識地盤環境，可能過多一兩年就要接觸公司內部運作」。

他坦言如果日後要接手較多公司事務，有機會不能繼續征戰甲一，形容自己會好好珍惜在賽場奮戰的時光「打得幾耐得幾耐」：「首先驚再有新冠疫情令聯賽停頓，而且家人之後可能會叫我多點返公司幫手，屆時可能難以再打甲一，所以我現在會全心全意投入籃球，打好每場波。」

圖／文：鄧文滔

【楊瑞鴻檔案】

暱稱 :阿楊

年齡：25歲

身高：1米89

體重：75公斤

效力球隊：康仁福建

球衣號碼：14

位置：小前鋒