阿仙奴蟬聯聖誕冠軍　結果會唔會又一樣？

阿仙奴周日(24日)凌晨英超作客同利物浦打和1比1，以1分優勢力壓對方及阿士東維拉，歷年來第4次以英超榜首身份過聖誕節，不過兵工廠之前3次獲得英超「聖誕冠軍」，最終都同聯賽錦標無緣，包括上季被曼城反超前截胡，未知今季能否打破宿命。

阿仙奴繼上季之後，今季又成為英超「聖誕冠軍」，亦係球隊史上第2次蟬聯「聖誕冠軍」，對上1次已經係1932及33年。至於英超成立之後，兵工廠第4次排榜首過聖誕，但前3次最終結果未盡人意，包括2002/03年被曼聯反超前搶走冠軍，2007/08年球季只能以第3位過終點，上季屈居亞軍。

事實上，獲得「聖誕冠軍」並非捧盃保證，因為過去10季英超，只有6支「聖誕冠軍」可以笑到最後奪冠，阿仙奴能否取得自2003/04年球季之後首個英超冠軍，仍然言之過早。

近10季英超「聖誕冠軍」最終成績

球季 聖誕冠軍(最終成績)

2022/23 阿仙奴(第2位)

2021/22 曼城(冠軍)

2020/21 利物浦(第3位)

2019/20 利物浦(冠軍)

2018/19 利物浦(第2位)

2017/18 曼城(冠軍)

2016/17 車路士(冠軍)

2015/16 李斯特城(冠軍)

2014/15 車路士(冠軍)

2013/14 利物浦(第2位)