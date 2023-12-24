大哨尼馬混合體！李察利臣大翻身3場入4球

周六(23日)晚英超，熱刺憑李察利臣、孫興民各入1球，主場以2比1擊敗愛華頓，取得3連勝，前鋒李察利臣居功厥偉，連續3場有波入，合共轟入4球，洗脫昔日「敗家仔」污名，證明自己有能力成為現今巴西最強射手。

熱刺近期重拾季初銳勢，今仗開波9分鐘就打開紀錄，比蘭莊臣右路傳中，李察利臣近門射入。熱刺攻勢一浪接一浪，18分鐘比蘭莊臣禁區右路起腳勁射，被門將比克福特撲出，孫興民補射入網，呢位南韓國腳今季英超已經有11球進帳，多過佢上季聯賽總入球，可見「孫仔」已恢復奪得2021/22年英超神射手時期嘅水準。愛華頓只能喺82分鐘靠後備上陣嘅安祖高美斯入波破蛋，英超4連勝走勢斷纜。

熱刺贏波之後，以2分優勢反超前踢少1場嘅曼城，升上第4位，呢支倫敦勁旅成績反彈，李察利臣有好大功勞，佢近3場入4球，呢位26歲巴西國腳上季踢27場英超僅入1球，今季15次上陣已有5球進帳，表現脫胎換骨。

李察利臣上年將2位巴西傳奇射手「大哨」朗拿度、尼馬，加上自己嘅樣貌絞上背脊，似乎想同2人相提並論，惹來網民瘋狂恥笑，佢今季愈戰愈勇，用行動反擊批評聲音，應該可以穩坐巴西國家隊正選。