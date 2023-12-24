港超聯　均業北區迎戰冠忠南區

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周日平安夜（24日）「中銀人壽香港超級聯賽」爆發「地區打吡」，均業北區於北區運動場擺下擂台，硬撼冠忠南區。北區今場強陣出擊，林駿杰把守最後一關，柏度、韋法頓鎮守後防，肯迪在中場派牌，林樂勤、羅港威分任兩翼，支援馬圖斯攻堅。南區則有3名港隊成員史提芬彭利拿、伍瑋謙及鞠盈智擔正，再起用兩名年青球員陳傲軒、趙聡悟掛帥，惟艾華則先列後備。（on.cc東網周日下午3時起按次收費直播）

北區正選：

1 林駿杰 [GK]

2 張俊軒

3 柏度

4 韋法頓

6 葉卓文

7 馬圖斯

9 羅港威

10 羅曉聰

11 肯迪

14 何振廷 [C]

27 林樂勤

後備：

16 張桂華

8 伊泰路

13 朱偉鈞

17 周家樂

18 戴子軒

21 蘇啟浚

22 劉君正

33 蕭世充

73 黃偉國

77 何浚皓

94 韋健豪

南區正選：

25 [GK] 伍瑋謙

4川瀨浩太

5 古安奴

6 基斯

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

11 [C] 佐佐木周

19 趙聡悟

24 鞠盈智

26 陳凱柏

28 陳傲軒

後備：

31 顏翱天

77 利奧

12 杜馬思

15 黎格爾

17 李小恆

18 艾華

20 游卓峰

21 馬文政

22 陳潤潼

23 容昊

平安夜（24日）為大家送上一場中銀人壽香港超級聯賽「地區打吡」，均業北區假北區運動場擺下擂台，硬撼冠忠南區。雙方今季首次交手，南區近3場聯賽不勝，為收窄與前列分子差距不容再失，而北區欲力爭主場首勝，同樣不會留手，大戰一觸即發。（on.cc東網周日下午3時起按次收費直播）

北區上場一度打多兩人，但最終仍被港會逼和痛失兩分，主教練梁志榮對未能保持勝局感可惜，又不滿球隊開季至今每場皆有失球，強調今場防守需要更加集中：「南區今季改踢進攻足球，而中前場幾位港隊成員有速度、技術同經驗，要提防佢哋快速進攻同死球。」「細榮」提到對手陣中的傑志借將陳傲軒、趙聡悟均具潛質，須要多加留意。

肯迪上場對港會貢獻1入球及1助攻，賽後當選「全場最佳球員」（POM），他雖很高興自己的努力得到認同，但對最終結果並不滿意，又不忘感謝一眾入場支持的北區球迷，承諾球隊今場會全力爭勝：「我哋需要更加集中，直到比賽哨聲響起，唔可以咁輕易畀3分溜走。希望球迷繼續打氣，今場我會繼續為你哋帶嚟歡樂，同埋首場主場勝利。」

至於南區最近3場聯賽皆未能取勝，主教練楊正光認為北區連場演出有進步，往往在劣勢中大打爭氣波，加上今場作客出擊，預計會遇上極大挑戰：「北區啲外援已經適應好香港天氣，本地球員又成熟咗，而且佢哋踢咗兩場主場，一定比我哋更加熟悉比賽場地」。陣容方面，南區有史提芬彭利拿、鞠盈智及伍瑋謙從港隊集訓回歸，但艾華有傷在身，上陣成疑。

今季躋身主力行列的陳傲軒，認為北區人腳平均，屬於難纏的對手，全隊絕不會掉以輕心：「要小心韋法頓嘅發揮，佢呢幾場喺左路走上走落，效率好高，應該好難喺佢嗰邊攞着數。」