大帝質疑名人堂規則：點解球員要退役才有資格?

「籃球名人堂」最近公布了來屆名人堂的候選名單，共有151名球員、教練及籃球圈有關人士入選，包括2008年北京奧運奪金的「夢8」美國隊，然而「大帝」勒邦占士對現行的推舉制度則甚為不滿，在個人社交平台發出質疑：「為何球員要等退役才能入名人堂？」

根據現行規定，球員退役滿4個球季才有資格候選，就如「籃球之神」米高佐敦於2003年退役， 至2009年才入選名人堂，依照勒邦占士所講，其實米高佐敦於1998年奪得第6冠之後就應該取得候選資格。

「為何球員要等退役後才能入名人堂？但教練正在執教球隊的，又可以，真是令人費解，兩者有何不同?」新一屆候選名單中，今季馬刺總教練普波維治（Gregg Popovich）榜上有名，而46歲的卡特要等到現在才能入圍，他於98年打到2020年才退役，是超級長青樹，其生涯成績早已具備入選名人堂的資格。

按照目前的規定，教練必須完全退役四個完整賽季，或者在高中、大學或職業級別擔任全職助教或主教練至少25年，才有資格入名人堂，然後，在名人堂的選舉程序上，在執教第26年或退休第6年，該教練可以進入名人堂。

其實以勒邦占士及史提芬居里等的生涯紀錄，早已達到入選名人堂的資格，只是時間的問題。如果勒邦占士在NBA打足25個賽季，目前距離還有4年，完成25個賽季退役的話即是2027至28賽季，要等到2032-33賽季才有機會被考慮作候選；然而，若以現役教練的指定入選入案，勒邦占士在2033-34賽季已成功入選。