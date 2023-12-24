祖高爾：藍戰士平安夜殺破「狼」

狼隊對車路士是聖誕節前的最後一場英超，也同時有點創造歷史的感覺，皆因這只是史上第2次安排在平安夜上演的英超。

狼隊今季在加利奧尼爾的帶領下給我留下了深刻的印象，若非一些具爭議性的VAR判決，他們可能在積分榜上排名更高。

他們本季的成功建立在主場的穩定狀態之上，在8場聯賽主場比賽中只輸了2場，在先後不敵利物浦和白禮頓後，他們在過去6場比賽中保持不敗。

我把他們的成功歸功於狼隊的組織方式。與英超的大多數球隊不同，他們採用為防反足球度身訂造的3-4-3陣型，這就是為甚麼我們看到他們在對熱刺、曼城、阿士東維拉及紐卡素等以控球為主的球隊時取得了亮麗的成績，而且在阿仙奴的比賽中咬得相當緊湊，也曾在比賽的大部分時間中打和利物浦。

雖然防反足球感覺上很容易處理，但你必須能夠在機會到來時抓住機會，黃喜燦和馬菲奧斯根夏今季聯賽的表現對狼隊來說是無價，兩人合共攻入13球。他們能夠在關鍵時刻破門得分，自從這兩季先後失去迪亞高祖達及魯爾占美尼斯等前場好手後，狼隊一直在努力解決進攻啞火的問題。另外，柏度尼圖則以7次助攻高踞助攻榜榜首。而且是在短短887分鐘的比賽時間裡就送出了如此多的助攻，狼隊絕對希望他能盡快傷愈復出，繼續保持球隊的良好狀態。

另一邊廂，車路士希望以3連勝來結束本周，儘管這與球隊近年的歷史成就相比只是小巫見大巫。

周中的英聯盃8強賽事勝利，梅迪歷攻入一球，而期待已久的尼干古也終於在正式比賽處子登場，他可能會在周末的比賽中正選上陣，這有助提升球會上下的士氣及信心。

唯一令人沮喪的是安素費南迪斯的因傷離場，車路士今季累積的傷兵名單可能比他們最近的轉會名單還要更長！相信領隊普捷天奴會希望2024年能對他更好，減少傷兵以使他可以盡大可能地調兵遣將。

雖然車路士今年沒有太多積極的一面，但他們先後從曼城購買的兩名球員今季狀態正佳。高爾彭馬一直是他們近期表現最好的球員，他作為21歲以下的球員為車路士在英超已經貢獻了9個英超入球（6個入球加3次助攻），而史上只有4位21歲以下的車路士球員能在單季中貢獻雙位數字入球——洛賓、夏薩特、基斯甸普列錫及美臣蒙特，相信很快高爾彭馬便能與上述球員齊名。

史達寧本賽季也表現搶眼兼發揮相當穩定，我認為他在周中對紐卡素的比賽中表現非常出色。在過去6場對狼隊的英超比賽中，他參與了6個入球，攻入4球並有2次助攻，當中有5個入球的參與是在狼隊主場身上取得。

從數據上顯示，車路士最近3場英超作客比賽全敗，兼最近3場作客對狼隊的比賽不勝，然而，狼隊在過去的5場比賽中也只贏了1場，我認為從最近的狀態來看，車路士會希望自己能夠取下這場比賽的勝利，而我也希望我的老東家能提早送給我一份聖誕禮物，因此我預測客勝。