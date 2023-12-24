賽馬會菁英盃　深水埗平安夜4比4激和港會

「賽馬會菁英盃」周日（24日）假香港足球會足球場爆發A組賽事，結果深水埗與港會合演入球騷。結果深水埗憑鄧嘉梅開二度，加上張廣然及宋柱浩各入1球，以4比4激和有福保羅及基奧建功，以及泰亞高「起孖」的港會，兩軍在平安夜握手言和。

深水埗有門將奧力斯復任正選，劉家城、黃琛喆及張廣然3位U22兵擔正，箭頭鄧嘉肩負入球重責；港會方面，早前赴蘇超勁旅格拉斯哥流浪跟操的周子謙，重返正選大軍坐鎮中場，支援莊文歷及泰亞高攻堅，當另外兩位正選U22球員為費利皮爾及李俊諺。

雙方開局互有攻守，5分鐘費利皮爾接應角球一頂，僅中網側。8分鐘，張廣然禁區頂有起腳機會，但未能命中目標。19分鐘，泰亞高禁區內被出迎的奧利斯侵犯，球證直指12碼點，泰亞高自己操刀射入，為港會先拔頭籌。深水埗迅速作出回應，6分鐘後，黃琛喆左路傳中，張廣然接應頂個反方向入網，為深水埗追成平手。33分鐘，深水埗角球機會，宋柱浩頭槌二傳，鄧嘉門前加多腳建功，為深水埗反超前。5分鐘，深水埗照辦煮碗靠角球攻勢發圍，今次被宋柱浩一射入網，深水埗完半場前拉開比數。

換邊後，深水埗未收手，47分鐘，鄧嘉接應尼高拉斯傳中，可惜門前接應射高。4分鐘後，艾雲馬高域地波傳入門前，造就鄧嘉門前一射入網，個人梅開二度。港會未有放棄，52分鐘，加斯特夫恰到好處的傳中，福保羅一頂入網，為球隊追成2比4。67分鐘，積施利為港會博得12碼，不過操刀的加斯特夫宴客，被奧利斯撲出。72分鐘，莊文歷右路落底傳中，泰亞高接應撞入。88分鐘，拿亞禁區內侵犯福保羅，球證今場第3次指向12碼點，後備入替的基奧操刀一射中鵠，為港會完場前扳平。最終深水埗以4比4激和港會，各得1分。