港超聯　冠忠南區反勝均業北區2比1

周日平安夜（24日）「中銀人壽香港超級聯賽」爆發「地區打吡」，均業北區於北區運動場擺下擂台，主場硬撼冠忠南區。一度憑羅港威先開紀錄的北區，之後卻接連被佐佐木周、古安奴兩度頭槌建功，最終南區以2比1反勝而回，終止聯賽3場不勝頹勢。

北區今場強陣出擊，林駿杰把守最後一關，柏度、韋法頓鎮守後防，肯迪在中場派牌，林樂勤、羅港威分任兩翼，支援馬圖斯攻堅。南區則有3名港隊成員史提芬彭利拿、伍瑋謙及鞠盈智擔正，配合兩名小將陳傲軒、趙聡悟掛帥，惟艾華則先列後備。

主場出擊的北區5分鐘先有埋門機會，肯迪接應馬圖斯橫傳射斜，14分鐘一次反擊，羅港威禁區內輕鬆射入，北區領先1比0。落後的南區如夢初醒，3分鐘後迅速扳平，鞠盈智傳中，史提芬彭利拿撞射先被肯迪護空門，但佐佐木周再頭槌補中。北區中堅葉卓文之後一次爭頂角球時頭部受傷，由韋健豪入替，37分隨即失守，南區一次短角球攻勢，陳傲軒斬入禁區，古安奴近門頂入，半場南區領先2比1。

易邊後北區急起直追，55分鐘馬圖斯接應林樂勤傳送，「插水式」頭槌卻未能攻破伍瑋謙十指關。1分鐘後馬圖斯推順勁射同樣無功而還。65分鐘南區錯失黃金機會，史提芬彭利拿禁區內被林駿杰撞跌，「肥彭」十二碼操刀一度射入，但球證卻指南區球員起腳前先踩入禁區，「肥彭」重射則被林駿杰「捉到路」。比賽尾段「肥彭」兩次單刀先後被林駿杰擋出，加上陳凱柏「兩黃一紅」被罰離場，但無阻南區維持勝局，作客贏2比1全取3分。