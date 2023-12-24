泳隊隊長11分助女拔大勝青中　闖精英賽4強

「NIKE全港學界精英籃球比賽」8強周日於（24日）荃灣體育館舉行，拔萃女書院與中華基督教青年會中學重演去年精英賽8強戲碼，最終女拔以48：25取勝，自賽事改制後首次殺入4強！

女拔上屆精英賽8強被青中以37：35絕殺，今年她們捲土重來，小組賽先以8分擊敗青中，8強再遇同一對手，展現更強的爭勝決心。首節女拔憑康穎霖強攻內線單節6分，領先13：5。第2節雙方戰況膠著，戰成4：4，女拔半場以17：9領先。

面對女拔穩固的防守，青中各人都鮮有起手機會，主將林卓童更於第3節受傷退下火線，令情況雪上加霜。女拔下半場由張鎧恩和丘琦輪流搶分，張鎧恩命中3記三分球，丘琦亦剷入禁區得7分，另外長傳給王心言籃底得分亦盡顯功架，最終帶領女拔以48：25大勝而回，闖進4強。

丘琦今場取得全場最高11分，賽後興奮地說：「非常興奮，上年我們8強止步，今年一齊入4強，是一件好開心的事。今年有兩個C Grade妹妹入到精英隊，我們在暑假已經好努力一齊訓練，所以今次是集A、B、C Grade努力的成果！」

中五的丘琦是女拔泳隊隊長，今年率隊達成35連霸，轉戰籃球卻是第一次打進精英賽4強，她感謝教練給她機會雙線發展：「游水、拯溺是我的主項，35連霸，贏完一年又一年，未試過做『underdog』，我們付出了很大努力，讓世界知道女拔不止田徑、游泳，籃球和其他項目都是發展中，所以好多謝教練給我機會。」

女拔雖然不少球員屬多棲運動員，但丘琦強調這支球隊不是「湊腳」組成，大家都是因熱愛籃球才走在一起：「大家都是從小開始打籃球，好享受這個運動，好想為球隊爭取好成績。籃球是我的興趣，而游水是我的主項，但我都好願意去打籃球，因為兩樣我都好鍾意，特別今年團隊氣氛好好，令我想繼續享受比賽。」

今年精英賽4強和決賽將移師灣仔伊利沙伯體育館上演，丘琦表示相當期待：「第一次打停錶賽，這將會是新的體驗，好期待去伊館比賽，希望大家4強繼續一齊努力，氣勢繼續有！」