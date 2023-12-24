英超第2次平安夜賽事　狼隊鬥車仔半和送禮

平安夜英超獨腳戲，兩支近況一般嘅球隊對碰，狼隊主場迎戰車路士。狼隊近5戰只得1勝1和3負，狀態一般唔想再全失3分，必然加強防守，「藍戰士」受嚴重傷兵困擾，加上上周中踢咗場英聯盃8強，球員體力未回復，作客亦唔會急於搶攻，半場和機會高唱入雲。（Now 621及611周日晚9時直播）

由於今季英超有歇冬，加上賽會應承聖誕新年快車期間，唔會再出現有球隊需要48小時內踢兩場嘅情況，為遷就各隊賽程編排，所以今季出現罕見嘅平安夜英超，今場係史上第二次，第一次係1995年列斯聯主場對曼聯嘅「玫瑰打吡」，當年列斯聯贏3比1。

講番今場波，應該就唔會好似當年咁，有4個入波咁多，預料都係悶戰。狼隊雖然有主場之利，但球隊上周慘敗0比3畀韋斯咸，今場唔敢亂嚟，話晒比賽時間係當地平安夜下晝，輸波影響夜晚慶祝心情嘛，寧願死守打吓突擊，求住1分博3分，唔輸就OK。

車路士上周中英聯盃8強，已經差唔多「地莊」上陣，雖然憑互射12碼射贏紐卡素進身4強，但「藍戰士」再有安素費南迪斯受傷，令傷兵問題進一步惡化，幸球隊後防喺上半場尚算集中，今季踢過嘅所有21場賽事，只係試過一次半場落後，近8場聯賽7次半場同對手打和，相信今仗對狼隊應該都照辦煮碗，歎慢板畀球員抖吓氣，半場和追得過。