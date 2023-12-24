車路士聖誕不快樂　平安夜作客狼隊輸波

車路士繼續沉倫，喺平安夜英超作客狼隊，以1比2輸波，聯賽作客4連敗，這個聖誕不快樂！

上周中英聯盃驚險射贏12碼晉級嘅車路士，有中場核心安素費南迪斯因喺嗰場受傷而缺陣，另一貴價中場摩西斯卡些度更連後備都冇份，主帥普捷天奴改用烏高祖克胡拍住干拿加歷查任雙防中，將前鋒尼高拉斯積遜移去左路，讓布查出任中鋒，狼隊繼續靠黃喜燦數胡。開波初段史達寧兩番妙傳畀尼高拉斯積遜，可惜佢唔係來遲半步就係控甩腳，其後輪到史達寧獲得單刀機會，但佢選擇唔交畀隊友，自己貪功快射，卻被狼隊門將荷西沙亞封出，非常嘥料。上半場末段狼隊搶番主動，其中黃喜燦單刀射高最有威脅，半場互交白卷。

易邊後主場嘅狼隊繼續施壓，不斷玩高空轟炸，中堅圖迪高美斯勁頂過唔到車仔門將柏度域救出，但過到初一過唔到十五，51分鐘勒美拿接應角球頂入，終於打破僵局。車仔屋漏偏逢連夜雨，烏高祖克胡因傷退下火線，普捷天奴索性連布查都換走埋，一口氣換入梅迪歷同啱啱傷愈嘅尼干古，尼干古一入場即有黃金機會，可惜畀圖迪高美斯護到空門。

車仔追和唔到，喺補時3分鐘更因後防失誤，被馬特杜靴迪射成2比0，雖然傷愈復出嘅尼干古接應史達寧傳中波頂入，但為時已晚，車路士最終以1比2敗陣，聯賽作客4連敗。