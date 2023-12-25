拉特克利夫入股曼聯　注資3億美元大改革

曼聯喺平安夜(24日)正式宣布，英國富商拉特克利夫完成購入球會25%股份，並會全面接管曼聯嘅足球業務。拉特克利夫上場即進行大改革，除宣布注資3億美元(約23.44億港元)，亦決定全面革新管理層，據報將安排心腹巴斯福特同前曼聯球星白蘭斯加入董事局，後者更有望成為曼聯新CEO。

經歷超過1年嘅商討後，原本希望全面收購曼聯嘅拉特克利夫，不過格拉沙家族無意全面放盤，拉特克利夫領導嘅INEOS集團最終用13億鎊(約128.75億港元)買入曼聯25%股份，但就獲得曼聯足球業務管理權。曼聯聲明提到：「INEOS將提供3億美元畀曼聯作未來基建投資，佢哋同時會接管曼聯足球營運，包括男、女子足球同青訓，並會擁有2個董事局席位。」

拉特克利夫成功入股後表示：「作為一個曼市人同忠實球迷，我好開心今次成功入股曼聯。我哋會帶入全球知識、專家同專才去幫曼聯進一步發展，並會提供資金確保未來投資，我哋分享共同而清晰嘅目標，將曼聯帶返去佢哋所屬嘅位置──英國足球、歐洲足球同世界足球嘅頂峰。」

據報拉特克利夫擁有嘅2個董事局席位，將由INEOS高層巴斯福特同曾經效力曼聯、前祖雲達斯同巴黎聖日耳門CEO白蘭斯出任，後者好可能會接替早前被拉特克利夫「炒魷」嘅李察阿諾特，成為曼聯新CEO。消息指曼聯總監梅托亦將「落鑊」，另覓新總監上場。