聖誕大戰前夕　當錫化身聖誕老人送e-bike

今年NBA聖誕大戰鹿死誰手，仍待分曉，但獨行俠球星當錫在平安夜前夕已經化身做聖誕老人，向全隊隊友及工作人員送上禮物，相當窩心。

當錫向獨行俠的隊友、教練及工作人員，每人送上一部平治的智能電動單車（e-bike），每部價值3450美元。隊友們收到這份聖誕禮物，都即在更衣室試玩一下，得分後衞小夏達威踩住「新玩具」向傳媒表示:「好正嘅隊友，太感謝佢。」後衞Dante Exum就話:「我哋一行入去，就見到一排單車，真係好正嘅禮物，好窩心，聖誕節就係要大家開心，同家人一齊渡過。」

其實，當錫每年聖誕節都好有心思，去年他就與隊友一齊向球迷送贈曲奇。聖誕大戰當前，獨行俠全隊都士氣高漲，對爭勝充滿信心。今年共有5場聖誕大戰，獨行俠作客太陽將會壓軸登場，而當錫更有機會攻下生涯第10000分，目前他於357場比賽中已攻下9989分，再取得11分就能達「破萬分」的里程碑。

此外，太陽正在備戰與獨行俠的聖誕大戰，但大戰前夕，他們的教練沃格爾則公布最新傷情，Bradley Beal脚踝傷病、Damion Lee膝蓋傷病及Jusuf Nurkic私人問題，都會缺席聖誕大戰，相信對獨行俠在聖誕大戰中爭勝更為有利，太陽主力Devin Booker談到當錫：「他無所不能，進攻沒有任何弱點。」