賽馬會菁英盃 東方大埔合演聖誕節好戲
2023年12月25日 14:15
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「賽馬會菁英盃」周一（25日）假九龍灣公園爆發聖誕節大戰，由A組的東方鬥大埔。東方正選派出鍾凱文、黃皓雋及馬希偉3位U22兵，馬高斯坐陣中場，支援箭頭巴科爾攻堅，後備席10位球員除了鐘樂安及廖富源之外，其餘9人均為U22球員；大埔3位正選U22球員為林志基、王顯琛及郭縉諾，馬卡雷拿及卡朗於前線衝鋒陷陣，新升上一隊的周卓亞先列後備。（on.cc東網周一下午3時按次收費直播）
東方正選：
40 鍾凱文 [GK]
2 賀爾
6 郭崇毅
7 巴科爾
11 黃皓雋
15 黃浩然
16 梁振邦 [C]
17 柳志成
21 丹尼爾
23 馬希偉
27 馬高斯
大埔正選：
41 林志基 [GK]
4 馮冠鳴
7馬卡雷拿
10 利馬
13 卡朗
14 馬高斯山度士
20 王顯琛
23 蔡立靖
33加比爾 [C]
77 郭縉諾
99 鄭子森
東方後備：
26 廖富源 [GK]
5 鐘樂安
28 蕭政
31 吳宇曦
33 高銘浩
35 林千裕
42 楊棟棋
44 柏拔
77 李俊霆
88 張文浩
大埔後備：
1 錢兆琛 [GK]
6 羅振庭
8 彭欽蓬
11 張力行
24 周卓亞
26 李家豪
27 黃祖心
31 翁煦濤
30 鍾偉強
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「賽馬會菁英盃」周一（25日）爆發A組賽事，東方與大埔繼月初之後，再於九龍灣公園碰頭。兩軍首循環交手東方僅負，今場當然希望報一戰之仇，至於「綠戰士」則希望以一場勝仗，鞏固小組榜首優勢，聖誕節好戲不容錯過。
東方上場於「足總盃」淘汰晉峰後，各項賽事已取兩連勝。惟陣中多位主力，包括孫銘謙、余在言及葉鴻輝等，正隨港隊集訓，今場無緣為球會披甲，主教練盧比度承認球隊整體實力難免會有影響，並對球員在九龍灣公園仿真草場作賽感擔心：「我哋嚟會喺仿真草場踢多場比賽，對球員健康絕對唔係一件好事，呢場最緊要係希望大家避免受傷。」除了一班港隊球員之外，已回到代表隊報道的高素巴耶夫，以及黃梓浩等傷兵，今場都將缺陣。
月初首循環對決，東方在同一球場以1比2僅負大埔，當時僅在後備席觀戰的年輕翼鋒吳宇曦，就希望能夠幫球隊復仇：「上場我哋派出唔少年輕球員應戰，都可以同對手踢出比較接近嘅比數，今次有信心可以贏番對手。」
暫時於A組高踞榜首的「綠戰士」，則希望以勝仗為2023年征途作結，主教練李志堅則認為今場比賽，對球隊出線形勢非常關鍵：「東方係呢組其中一個『假想敵』，希望用勝仗保持積分榜領先優勢，令球隊出線形勢更加樂觀。」陳肇鈞及謝家榮兩位港隊成員都要隨港隊操練，今場無緣披甲，至於仍受傷患困擾的謝臣則上陣成疑。
近期傷逾復出的羅振庭，就表示正努力重拾比賽狀態。他續指希望幫助球隊改善進攻表現：「上次交手贏緊2比0嘅時候，球隊都有好多入波機會，但把握唔到，之後球隊都加操進攻，希望改善把握力。」