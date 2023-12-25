賽馬會菁英盃　東方大埔合演聖誕節好戲

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「賽馬會菁英盃」周一（25日）假九龍灣公園爆發聖誕節大戰，由A組的東方鬥大埔。東方正選派出鍾凱文、黃皓雋及馬希偉3位U22兵，馬高斯坐陣中場，支援箭頭巴科爾攻堅，後備席10位球員除了鐘樂安及廖富源之外，其餘9人均為U22球員；大埔3位正選U22球員為林志基、王顯琛及郭縉諾，馬卡雷拿及卡朗於前線衝鋒陷陣，新升上一隊的周卓亞先列後備。（on.cc東網周一下午3時按次收費直播）

東方正選：

40 鍾凱文 [GK]

2 賀爾

6 郭崇毅

7 巴科爾

11 黃皓雋

15 黃浩然

16 梁振邦 [C]

17 柳志成

21 丹尼爾

23 馬希偉

27 馬高斯

大埔正選：

41 林志基 [GK]

4 馮冠鳴

7馬卡雷拿

10 利馬

13 卡朗

14 馬高斯山度士

20 王顯琛

23 蔡立靖

33加比爾 [C]

77 郭縉諾

99 鄭子森

東方後備：

26 廖富源 [GK]

5 鐘樂安

28 蕭政

31 吳宇曦

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

大埔後備：

1 錢兆琛 [GK]

6 羅振庭

8 彭欽蓬

11 張力行

24 周卓亞

26 李家豪

27 黃祖心

31 翁煦濤

30 鍾偉強

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「賽馬會菁英盃」周一（25日）爆發A組賽事，東方與大埔繼月初之後，再於九龍灣公園碰頭。兩軍首循環交手東方僅負，今場當然希望報一戰之仇，至於「綠戰士」則希望以一場勝仗，鞏固小組榜首優勢，聖誕節好戲不容錯過。

東方上場於「足總盃」淘汰晉峰後，各項賽事已取兩連勝。惟陣中多位主力，包括孫銘謙、余在言及葉鴻輝等，正隨港隊集訓，今場無緣為球會披甲，主教練盧比度承認球隊整體實力難免會有影響，並對球員在九龍灣公園仿真草場作賽感擔心：「我哋嚟會喺仿真草場踢多場比賽，對球員健康絕對唔係一件好事，呢場最緊要係希望大家避免受傷。」除了一班港隊球員之外，已回到代表隊報道的高素巴耶夫，以及黃梓浩等傷兵，今場都將缺陣。

月初首循環對決，東方在同一球場以1比2僅負大埔，當時僅在後備席觀戰的年輕翼鋒吳宇曦，就希望能夠幫球隊復仇：「上場我哋派出唔少年輕球員應戰，都可以同對手踢出比較接近嘅比數，今次有信心可以贏番對手。」

暫時於A組高踞榜首的「綠戰士」，則希望以勝仗為2023年征途作結，主教練李志堅則認為今場比賽，對球隊出線形勢非常關鍵：「東方係呢組其中一個『假想敵』，希望用勝仗保持積分榜領先優勢，令球隊出線形勢更加樂觀。」陳肇鈞及謝家榮兩位港隊成員都要隨港隊操練，今場無緣披甲，至於仍受傷患困擾的謝臣則上陣成疑。

近期傷逾復出的羅振庭，就表示正努力重拾比賽狀態。他續指希望幫助球隊改善進攻表現：「上次交手贏緊2比0嘅時候，球隊都有好多入波機會，但把握唔到，之後球隊都加操進攻，希望改善把握力。」