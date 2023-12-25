韋斯塔本「太年輕」租平治跑車被拒

三屆F1世界冠軍麥斯韋斯塔本，近日渡假時想租用平治跑車竟然被拒，原因是他「太年輕」。

據外媒報道指，韋斯塔本迎接新賽季前，近日與家人及朋友盡情度假，分別乘坐三架私人飛機飛到葡萄牙的阿爾加維，這位紅牛車王放假都想自由自在地「鍊車」，他們在機場向租車公司租賃大約20部跑車，計劃在阿爾加維國際賽車場「鍊番轉」。

韋斯塔本睇中了一部時速可達的195公里的平治AMG GT，但租用公司則拒絕這位F1總冠軍的要求，原因是公司規定因保險條款關係，30歲以下人士不能租用如此強大馬力的車輛，所以這位26歲的荷蘭車手最後選了另一部較弱的寶馬5系。

一位消息人士表示:「在機場時，Max被拒駕駛他想要的平治時，他都有點震驚，他是一位經驗豐富的F1車手，想到他被拒真是令人驚訝，但這是規則，所以他都要遵守。」韋斯塔本在F1賽場，都以遠超時速200公里的速度比賽，18歲時已贏得首個分站冠軍，今屆更是成為三連冠。

租車公司其後作出回應，並向韋斯塔本保證，將來將為他提供特殊豁免，不過，他們強調其員工只是正確執行規則。據報道指，韋斯塔本此行只是前往巴西而作短暫停留，經紅牛車隊證實他將前赴巴西參加親友的婚禮。