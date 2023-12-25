賽馬會菁英盃　東方大埔聖誕日和氣收場

「賽馬會菁英盃」周一（25日）假九龍灣公園爆發聖誕節大戰，由A組的東方鬥大埔。結果大埔靠卡朗及馬卡雷拿的入球，以2比2逼和憑丹尼爾及黃浩然建功的東方。

東方正選派出鍾凱文、黃皓雋及馬希偉3位U22兵，馬高斯坐陣中場，支援箭頭巴科爾攻堅，後備席10位球員除了鐘樂安及廖富源之外，其餘9人全為U22球員；大埔3位正選U22球員為林志基、王顯琛及郭縉諾，馬卡雷拿及卡朗於前線衝鋒陷陣，新升上一隊的周卓亞先列後備。

兩軍開局踢得相當謹慎，埋門機會不多。9分鐘大埔角球機會，馬高斯山度士尾柱接應頂斜。15分鐘大埔後場快開罰球失誤，讓黃皓雋有起腳機會，不過就被林志基一包入懷。27分鐘，馬卡雷拿交前，卡朗一射中網側。3分鐘後，巴科爾回後，馬高斯勁射被林志基沒收。雙方半場互無紀錄。

換邊後，東方換入吳宇曦加強攻勢，馬高斯及黃皓雋禁區外先後起腳，都考驗不到林志基。62分鐘，丹尼爾接應罰球，高高躍起一頂入網，打破場上僵局。但東方領先優勢僅維持1分鐘，大埔就有回應，卡朗禁區頂半窩利一射破網，雙方回到同一起跑線。比賽後段再掀高潮，83分鐘，大埔後防解圍失誤，後上助攻的黃浩然勁射破網，為東方贏到2比1。但補時階段，大埔再靠馬卡雷拿頭鎚攻門入網，為「綠戰士」完場前扳平。最終雙方打成2比2，和局收場。